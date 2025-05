Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 23 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 23 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei in un periodo di intensa attività quotidiana, quasi come se fossi in un circolo turbolento. Nel frattempo, la necessità di impostare e strutturare il tuo operato si rende presente e rilevante entro il 10 di giugno. Ti troverai in una fase pregnante di stimoli, sebbene le decisioni legate alla routine quotidiana possano risultare complicate. Quanto all’amore, è il momento di fare un bilancio, di verificare la situazione in qualche modo.

Oroscopo del Toro

Amici del Toro, il sesto mese, giugno, vedrà l’ingresso di Venere nel vostro segno. Questo porterà un’epoca di illuminazione intensa, riconfermando le relazioni robuste e stabili. Parallelamente, chi trova insoddisfazione nel proprio legame affettivo potrebbe decidere di intraprendere una nuova strada. Pur apparendo come scenari contrastanti, entrambe le situazioni nascono da un unico bisogno fondamentale: evitare la sofferenza. Quindi, grazie a nuove scoperte o conferme sentimentali, è il momento di fare i conti con i propri sentimenti, per navigare le acque dell’amore nel modo più autentico.

Oroscopo dei Gemelli

Esploratori della costellazione dei Gemelli, la settimana prossima i vostri cieli saranno animati da un interessante allineamento planetario, che promette di essere un potente propulsore per i vostri progetti. Durante questo periodo, potreste sentirvi spronati a pianificare le vostre prossime mosse per fine maggio. I nati sotto il segno dei Gemelli possiedono una naturale tendenza a ricercare varietà e novità nelle relazioni, è questa la vostra forza vitale. Tuttavia, potrebbero sorgere delle difficoltà se avete al vostro fianco qualcuno che non comprende queste vostre necessità.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, rispetto al lavoro ci sono ottime potenzialità, tuttavia come sempre, il successo si basa sulle azioni compiute precedentemente. Oltre a questo, se avete delle richieste, ora è il momento di farle sentire, e se c’è un esame in arrivo, le possibilità di superarlo sembrano essere in vostro favore. E ovviamente, non sottovalutiamo l’aspetto sentimentale: a partire dal 6 giugno, l’amore vivrà una nuova fase di attività. Sfortunatamente, da questo lato, il recente periodo non è stato proprio brillante.

Oroscopo del Leone

Nel tuo segno zodiacale, Leone, risaltano protagonisti celesti quali Luna, Marte, Venere e Giove, che illuminano la tua vita con la loro brillantezza. Inoltre, dall’arrivo della prossima settimana, Mercurio si unirà a questo meraviglioso quadro astrale. Non solo sperimenti un’intensa energia dinamica, ma anche un’agitazione benefica che permea il tuo ambiente, influenzando positivamente chi ti sta vicino. Perciò, sia nella sfera lavorativa che in quella amorosa, ti prepari ad affrontare e superare numerosi ostacoli, ed addirittura pronta/o ad emergere trionfante da una sfida. La giornata si preannuncia piena di attività!

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, voi possedete un dono naturale per affrontare in maniera pratica e relazionale le situazioni che la vita vi presenta. Affrontate le difficoltà con coraggio, tuttavia, devo avvisarvi che i giorni che precedono l’estate porteranno una certa instabilità. Questa potrebbe acuirsi se siete circondati da individui poco sensibili o comprensivi. Sia nell’ambito sentimentale che nel campo professionale, vi consiglio vivamente di fare appello alla vostra pazienza e cautela. Buona fortuna!

Oroscopo della Bilancia

Speranzoso che tu, Bilancia, abbia finalizzato un affare o siglato un contratto lavorativo perché a partire da giugno, la visibilità del cammino futuro si ridurrà. Tuttavia, tutto il lavoro svolto nella prima metà dell’anno sarà fondamentale per creare un clima di maggiore tranquillità nella seconda metà. Se hai affrontato una rottura sentimentale, tieni a mente che sebbene maggio possa aver portato dei pesi, hai l’opportunità di riflettere in modo positivo in vista dell’arrivo del termine del mese.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, i pianeti che guidano il tuo segno sono Plutone e Marte. Questi corpi celesti infondono in te una profonda emozionalità e un’intensa passione. Un tratto distintivo del tuo segno è la tua acuta sensibilità. Forse, in questo periodo, la stai vivendo in maniera eccessiva, facendoti percepire le cose più intensamente. Ma ti preannuncio che il mese di giugno porterà delle riconferme positive.

Oroscopo del Sagittario

Amico del Sagittario, ti attende un periodo di cambiamenti, sei nei segni zodiacali che verso la fine del mese potranno rivalutare alcune mosse o persino eliminare ciò che è superfluo. La tua mente è bollente e, nonostante tu abbia ottenuto una conferma, avresti desiderato qualcosa di extra. Lascia andare ciò che non ti è di aiuto.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, anche se la tua sopportazione è al limite e le discussioni ti infastidiscono, avresti bisogno di più tranquillità, specialmente nelle relazioni affettive, che hanno subito un certo impatto dalla Tempesta di Maggio. Si avvicina un periodo di riscatto, a partire da questa sera.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, l’aspetto benefico di Venere ti sarà favorevole e potresti ottenere una gratificante conferma lavorativa entro mercoledì. Inoltre, si prospettano nuovi innamoramenti e relazioni amichevoli che potrebbero evolversi in qualcosa di più profondo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, ti consiglio di rimanere paziente fino a giugno prima di decidere di deviare da un percorso. Evita di presupporre o dare per garantito tutto. La settimana entrante sarà una fase di turbolenza, ma non temere, poiché questo è solo temporaneo. Potresti sentirsi un po’ spaesato in questo momento, ma ti assicuro che una fase di grande energia e forza si sta avvicinando.

