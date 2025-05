Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 22 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 22 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari Ariete, il firmamento vi guarda favorevole. Le stelle vi suggeriscono di lasciare alle spalle gli sbagli commessi precedentemente, un bagaglio inutile da portar via. Marte, nel suo splendore, vi infonde tenacia e forza. Riguardo all’amore, c’è un cambio di rotta che promette intense emozioni. Questo cambio è positivo per le coppie consolidate che cercano rinnovamento e freschezza nei loro progetti comuni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Thor Venere, sarà presente nel tuo segno a partire dalle ore 6. Questo è un fatto che ricordo regolarmente, spesso anche come fonte di consolazione. Ora vedo come tu possa aver affrontato una crisi o una separazione. Le costellazioni sono favorevoli alle novità, e c’è chi già ha raccolto vittorie o si prepara a farlo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il tuo oroscopo rivela la presenza di un certo caos. Certo, la luna attuale è in disarmonia, ma ciò che stai sperimentando potrebbe essere solo un calo di concentrazione. Voglio infonderti un po’ di ottimismo pensando alla settimana imminente, in particolare tra martedì e mercoledì, con l’avvento di una potente configurazione planetaria nel tuo segno. Quindi, non sorprenderti se, non oltre i prossimi 10 giorni, apparirà una rilevante e gradita rivelazione.

Oroscopo del Cancro

Amico del Cancro, in amore, mi pare che tu sia un po’ in ritardo rispetto agli altri, diciamo a corto delle aspettative. Ma quando si tratta di lavoro, di studio o di mettere in ordine la tua vita con praticità, non c’è dubbio: sei imbattibile. Perciò ti incoraggio a cogliere al volo le opportunità che ti si offrono in questi campi.

Oroscopo del Leone

Leone, l’intervallo di tempo che stiamo attraversando risveglia entusiasmi e apporta fresche novità. Il tuo animo è sveglio, disponibile a porre fiducia in un rapporto affettivo. Se vi è un individuo che non manifesta interesse nei tuoi confronti o che forse è eccessivamente esigente, dopo il 6 giugno riscontrerà le tue dichiarazioni di dissenso.

Oroscopo della Vergine

Sei una Vergine e la posizione contraria di Giove può creare un’atmosfera di confusione e bisogno di riorganizzare i piani. Questo può portarti a fare delle regolazioni e accettare delle risoluzioni temporanee. Ma, come ho sempre ricordato recentemente, dopo il 9, avrai una visione più chiara della situazione. Quindi, se ci sono aspetti nella tua vita professionale o personale che non ti sono chiari, ti suggerisco di attendere una decina di giorni prima di prendere decisioni affrettate o di impegnarti in azioni troppo severe. Nel campo del cuore, noterai un periodo di miglioramento.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la tua vita sentimentale ondeggiante sta attraversando un periodo di alti e bassi. Alcuni di voi saranno pronti ad accogliere nuove emozioni, mentre altri, dopo una fase di turbolenza, potrebbero essere più cauti. Le prospettive migliori, tuttavia, giungono dal fronte lavorativo: un Giove favorevole è lì che aspetta di essere sfruttato. Ma ricorda, non spingere troppo le cose. Potresti non essere sicuro se dedicarti a un impegno o meno, considerando il lungo termine.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è giunto il momento di compiere un passo significativo che potrebbe trasformare la tua esistenza. Le tue affinità amorose richiedono una cura supplementare in questo periodo. Fai attenzione alle interazioni con Toro, Leone e Acquario.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario può aspettarsi un miglioramento della situazione a mano a mano che ci avviciniamo alla fine di Maggio. Tuttavia, è prevedibile un confronto, che potrebbe anche trasformarsi in un vero e proprio scontro, entro la fine del mese. Se tu prevedi di avanzare delle proposte o di mutare il tuo gruppo o ruolo, non esitare a far sentire la tua voce. Questo periodo è particolarmente propizio per l’arrivo di nuovi innamorati.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, riscontrerai una notevole apertura mentale che promuoverà una migliore gestione dei problemi. Il quadro astrale suggerisce un momento ottimale per l’amore nella prima settimana di giugno. Dall’8 in poi, le situazioni diventeranno più comprensibili e ci potrebbe essere una sorta di distacco in certe relazioni.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, quello che veramente ti importa in una relazione affettiva non è unicamente il magnetismo corporeo, ma l’intelletto gioca un ruolo fondamentale per te. Cerchi di trascorrere con il tuo partner momenti di allegria e spensieratezza. Probabilmente, qualche legame potrebbe essere diventato un po’ statico.

Oroscopo dei Pesci

Il sorgere della luna nel tuo segno enfatizza la tua percezione emotiva e l’intuito non ti farà difetto. L’astrologia favorisce coloro che sanno attendere. Pertanto, se sei in attesa di una risposta, potrebbe non arrivare prima di giugno: agitarsi adesso potrebbe rivelarsi un passo falso. Un approccio sereno e ponderato sarà d’aiuto anche durante la settimana entrante.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.