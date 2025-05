Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 19 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 19 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, entriamo in una fase caratterizzata da energia rigenerata e forti incentivi. Non dimenticare, entro l’inizio di giugno dovresti presentare un’idea o un progetto. Alcuni tra voi, particolarmente fortunati o autonomi nelle loro professioni, possono usufruire di questo periodo per ampliare le loro reti, collaborare con più entità. Dunque, è di fondamentale importanza evalutare attentamente quale percorso scegliere. Per quanto riguarda l’amore, è tempo di riconciliazione.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, direi che il Toro può avvertire un inizio delicato, dove forse la recente domenica potrebbe aver sollevato qualche contrattempo. Tuttavia, a mio avviso, abbiamo di fronte un ciclo altamente redditizio che richiederà attenzione e concentrazione sul lavoro. Guardando avanti, non appena arriviamo a giugno, Venere farà il suo ingresso nel segno, portando con sé temi legati all’amore.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è fondamentale trovare il coraggio di prendere parte attiva alla vita, in particolare perché bisogna trarre il massimo vantaggio da Giove finché è possibile. Perciò, chi si intravede l’opportunità di avanzare una richiesta o una proposta non dovrebbe trattenersi. Le dinamiche affettive stanno vivendo una fase di sviluppo positivo.

Oroscopo del Cancro

Recentemente ho illustrato ai nativi del Cancro come la loro sfera astrale sia bipartita: da un lato, troviamo l’ambito lavorativo – molto dinamico e stimolante, pieno di potenziali riconferme. D’altro canto, per quanto riguarda il settore sentimentale, risulta plausibile l’esigenza di dover chiarire e definire alcuni aspetti. Questo vale anche per le coppie solide che hanno intenzione di sposarsi o di iniziare una convivenza. Infatti, si troveranno di fronte alla necessità di capire come, dove e quanto investire per concretizzare un evento matrimoniale – un’attività che ha subito un rallentamento. Per il momento, la mia raccomandazione è di prendere tempo e osservare come le cose evolvono.

Oroscopo del Leone

Leone, la presente luna opposta potrebbe creare un po’ di tumulto, tuttavia, come sempre predico, è essenziale mantenere una visione positiva del futuro. Questo sembra essere un compito agevole per te, poiché la tua predisposizione all’ottimismo è innata. Assicurati di affrontare senza indugio eventuali questioni di natura economica.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è il momento della rinascita. Vedremo importanti programmi procedere. Se ci stai provando con un nuovo piano o progetto, vedrai in due o tre mesi se dovresti portarlo avanti o lasciarlo. L’amore non è più in crisi come nelle settimane precedenti, anche in questo aspetto, sei sulla strada giusta.

Oroscopo della Bilancia

Amore e armonia per la Bilancia potrebbero sembrare un terreno scosceso a causa della posizione avversa di Venere. Potresti sentire la tensione causata da qualcuno che sembra essere in disaccordo con te. Tuttavia, smettere di provare sentimenti non sarebbe la decisione giusta. Il consiglio stellare è di mantenere la situazione in mano, con calma e controllo.

Oroscopo dello Scorpione

Per il segno dello Scorpione, il suggerimento astrale è di procedere con cortesia nei rapporti interpersonali, mantenendo un clima disteso e sereno. L’opposizione astrale di Marte potrebbe talvolta renderlo inesorabilmente problematico. Mercurio, essendo in disaccordo, invita poi a stare in guardia fino alla conclusione.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ti stai avvicinando a una fase di notevole rivoluzione, ricca di prospettive favorevoli. Il trionfo di questo panorama astrale risiede nella sua virtù di offrire un punto di vista ottimista delle circostanze, una qualità vantaggiosa sia per i sentimenti che per l’ambito professionale.

Oroscopo del Capricorno

Questo è un periodo potente per il Capricorno, in cui avrà l’opportunità per enfatizzare i suoi desideri lavorativi. Tuttavia, sembra ci sia un certo grado di tensione o distanza nella sfera amorosa. Come sempre ribadisco, le nuove relazioni si sviluppano con lentezza, ma è fondamentale conservare la fiducia nel futuro.

Oroscopo dell’Acquario

Carissimi Acquario, la vostra natura potrebbe essere messa alla prova a causa della posizione contraria di Marte. Potreste trovare difficoltà a dormire a causa dei numerosi pensieri e preoccupazioni che fluttuano nell’aria. Tuttavia, non perdete di vista l’importanza della diplomazia, soprattutto nelle questioni amorose, potrá essere la vostra arma segreta.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, man mano che ci dirigiamo verso il mese di giugno, la tua situazione migliorerà in modo significativo. È davvero stupefacente come le circostanze possono evolvere in modo drastico da un giorno all’altro, elevando la tua percezione e consapevolezza rispetto a prima. Puoi avvertire un desiderio crescente di parole dolci e rassicuranti in ambito sentimentale. L’ingresso della Luna nel tuo segno è un evento molto favorevole che può portare buone notizie, forse anche entro mercoledì.

