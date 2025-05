Nella puntata del 16 maggio di Uomini e Donne si è parlato sia di Trono Over, sia di quello Classico. Specie per quanto riguarda i più giovani, ci sono stati dei momenti molto toccanti che hanno riguardato Cristina Ferrara, e Nadia Di Donato le quali sono scoppiate in lacrime per una dedica di Gianmarco. Ma non è tutto, sono successe anche altre cose.

Arcangelo e Marina sotto attacco a Uomini e Donne

A Uomini e Donne sono proseguiti i dibattiti tra Gemma Galgani, Arcangelo e Marina anche nella puntata di oggi. Questi ultimi due hanno palesato la volontà di continuare ad uscire e di darsi quella che sembra essere un’esclusiva. I presenti in studio, però, non sono apparsi molto convinti della loro reciproca buona fede, sta di fatto che li hanno attaccati pesantemente. Marina, dopo essere stata inondata di attacchi da parte degli opinionisti, è quasi scoppiata in lacrime dicendo che non starebbe in trasmissione se non le interessasse realmente Arcangelo. Dinanzi queste parole, allora, Gianni Sperti ha domandato alla donna come faccia ad accettare che il cavaliere esca anche con altre persone.

Nadia e Cristina scoppiano a piangere al Trono Classico di UeD

Una volta archiviato questo argomento, poi, si è passati al Trono Classico. Si è partiti da un post puntata della scorsa volta in cui Cristina Ferrara si è sfogata con la redazione per non essere stata cercata da Gianmarco Steri dopo essere andata via. Il tronista, dal canto suo, ha deciso di scrivere una lettera alla giovane nella quale le ha palesato il suo interesse. In studio, poi, Cristina è scoppiata in lacrime ammettendo di essere rimasta molto colpita dalle parole del giovane. Quest’ultimo ha aggiunto di essere davvero in difficoltà in quanto è molto preso da entrambe le ragazze, quindi vorrebbe viversi questi ultimi momenti prima della scelta in totale tranquillità. I due, così, hanno ballato insieme.

Al termine del ballo, poi, si è passati a Nadia Di Donato. La ragazza si è accomodata al centro studio visibilmente emozionata in quanto ha ammesso di aver scritto una lettera a Gianmarco poiché ci sono cose che non riesce a dirgli a parole. In tale lettera, Nadia ha provato a farsi conoscere un po’ meglio dal tronista spiegandogli la sua diffidenza nel relazionarsi alle persone. Nonostante questo, però, Nadia ha spiegato di essere disposta ad abbattere i muri che lei stessa solleva per proteggersi dall’eventuale male che potrebbe ricevere dalle persone. I due, così, si sono abbracciati mentre i presenti in studio hanno allietato il momento con un applauso. Al termine del blocco, poi, Maria De Filippi ha invitato i due a sedersi, ma Gianmarco ha chiesto esplicitamente di ballare con Nadia, facendo dispiacere Cristina.

Lite furibonda tra Enrico e Agnese

Poi si è tornati nuovamente al Trono Over con Enrico e Agnese. I due hanno discusso pesantemente a causa del fatto che il cavaliere ha mostrato di avere interesse anche per Marilù. La lite tra i due è degenerata nel momento in cui Agnese ha rivelato alcune offese che ha ricevuto dall’uomo, il quale le ha detto di reputarla “vecchia” e “tozza”. Il punto di vista del cavaliere, poi, è cambiato dopo che tra di loro c’è stata un’intimità e, di conseguenza, si è ricreduto. Enrico non si è rimangiato nulla, anzi, ha confermato con una certa soddisfazione la versione dei fatti della sua interlocutrice, cosa che ha generato un certo sgomento in studio. Alla fine, poi, la donna ha deciso di tornare al suo posto interrompendo la frequentazione con il cavaliere.