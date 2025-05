La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il continuo della lite tra Nadia Di Donato e Gianmarco Steri. A seguire, poi, si è passati alle dinamiche del Trono Over, dove non sono mancate discussioni e ci sono stati anche dei colpi di scena.

Giuseppe e Rosanna escono da Uomini e Donne insieme

Dopo uno scontro tra Gianmarco e Nadia, nella puntata di oggi di UeD, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Giuseppe e Rosanna. I due nella scorsa puntata hanno discusso in quanto lui si è detto innamorato di lei, mentre la donna ha rivelato di sentirsi oppressa da lui. Il cavaliere ha avuto uno sfogo dopo tale episodio e si è lasciato andare dietro le quinte con la redazione. Anche la donna, però, è apparsa piuttosto provata dopo tale scontro. Lontano dalle telecamere, poi, tra di loro c’è stato un riavvicinamento, sta di fatto che il cavaliere si è presentato in studio con un mazzo di fiori per la donna. Il dono è stato accompagnato da un biglietto nel quale l’uomo ha chiesto alla dama di uscire dal programma insieme. Lei ha accettato, così i due si sono baciati appassionatamente a centro studio e hanno dato vita ad una nuova coppia.

Guido si dichiara a Gloria, altre coppie vanno via nella puntata di oggi di UeD

A seguire, poi, si è tornati a parlare di Gemma Galgani e Arcangelo, e gli opinionisti non hanno potuto fare a meno di attaccare il cavaliere. Spazio poi a Gloria Nicoletti e Guido. I due hanno raccontato che le cose tra di loro stiano andando piuttosto bene. Lui ha rivelato di essere innamorato della dama. Gloria si è mostrata un po’ titubante, sta di fatto che ha detto di non essere ancora innamorata, ma di essere sulla giusta strada. I due alla fine hanno deciso di darsi l’esclusiva ed hanno ballato insieme.

Successivamente anche un’altra coppia ha deciso di lasciare la trasmissione insieme, ovvero, Cristina e Ivan. La donna ha deciso di scrivere una lettera al cavaliere nella quale si è dichiarata a lui ed ha palesato la volontà di uscire dal programma insieme e così è stato. La conduttrice ha chiamato a centro studio Fabio e Giovanna, i quali si stanno frequentando da alcune settimane e nella puntata di oggi di UeD hanno deciso di abbandonare il programma insieme formando un’altra coppia. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono rimasti spiazzati da tutte queste dichiarazioni d’amore, sta di fatto che hanno ironizzato sulla faccenda asserendo che, di questo passo, in studio sarebbero rimasti solamente loro due.

A fronte di tutte queste dichiarazioni d’amore, a restare a bocca asciutta sono state soprattutto Gemma e Sabrina Zago. Gli opinionisti, infatti, non hanno potuto evitare di fare dell’ironia in merito alla loro palese sfortuna in amore. Tina ha colto l’occasione per attaccare Arcangelo e sminuire la sua persona e i suoi modi di fare, che continua a reputare fasulli. Ad attaccare il cavaliere in questa circostanza è stata anche Tinì Cansino, che solitamente è molto silenziosa.

