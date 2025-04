Ieri, lunedì 28 aprile, è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale circostanza ci sono stati diversi episodi degni di nota, come ad esempio una grandissima sfuriata di Agnese De Pasquale, dama del Trono Over. Gianmarco Steri, invece, ha spiazzato tutti scrivendo una lettera ad una sua corteggiatrice e facendo un annuncio importante.

Anticipazioni della registrazione del 28 aprile di Uomini e Donne Trono Classico: Gianmarco verso la fine del trono

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione che si è tenuta ieri, lunedì 28 aprile, riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che al Trono Classico c’è stato il ritorno di Cristina Ferrara. La corteggiatrice era andata via nel corso della precedente registrazione. La ragazza si aspettava che il tronista andasse da lei a parlarle in modo da chiarire la situazione. Questo, però, non è accaduto. Gianmarco, infatti, ha preferito scrivere una lettera alla ragazza, nella quale ha esternato alla corteggiatrice di nutrire per lei qualcosa di importante.

Le parole contenute all’interno della lettera hanno toccato le corde del cuore della giovane, sta di fatto che si è commossa ed ha deciso di ritornare nel programma. In studio, poi, tra i due c’è stato un confronto durante il quale Gianmarco ha fatto un annuncio. Il tronista ha ammesso che, ormai, il suo percorso è in dirittura d’arrivo, quindi adesso non resta che aspettare le prossime registrazioni, le quali dovrebbero essere le ultime, per vedere che epilogo prenderà il percorso di Gianmarco. Steri ha anche rivelato che avrebbe preferito che Cristina stringesse i denti invece di andare via come ha fatto.

Per quanto riguarda Nadia Di Donato, invece, stavolta è stata lei a scrivere una lettera per il tronista. La ragazza l’ha letta a centro studio ed è stato un momento molto toccante. In tale missiva ha ammesso di provare un sentimento molto forte per il tronista. Alla fine, poi, Gianmarco ha deciso di ballare con entrambe le sue corteggiatrici, non lasciando trapelare alcuna preferenza per il momento.

Spoiler Trono Over: Arcangelo molla Gemma, Agnese crea il devasto in studio

Passando alle vicende del Trono Over, invece, non sono mancate le discussioni. Al centro studio si sono accomodati Gemma Galgani e Arcangelo. Tra i due le cose non stanno andando per il verso giusto. Nel corso della registrazione di UeD, infatti, il cavaliere ha palesato la volontà di interrompere la frequentazione con la dama ed ha rivelato di voler continuare ad uscire solamente con Marina. Gemma, naturalmente, ci è rimasta piuttosto male, ma non ha potuto fare a meno di accettare la decisione del suo interlocutore. Il blocco, ovviamente, è stato contraddistinto dagli interventi ironici di Tina Cipollari, che non ha perso occasione per punzecchiare la sua rivale.

Sebastiano Mignosa, dal canto suo, sta conoscendo una nuova dama del parterre, ma la frequentazione è ancora agli albori. Successivamente, poi, c’è stato un blocco decisamente movimentato che ha riguardato Agnese De Pasquale ed Enrico. La donna è andata fuori di sé in quanto ha scoperto che il cavaliere ci abbia provato con Marilù. L’ira della protagonista è scaturita soprattutto dal fatto che tra i due ci sono stati degli approcci intimi. In studio, infatti, la dama ha raccontato alcuni particolari adoperando termini come “petting” e “happy handing”. Alla fine, poi, è arrivata anche a dire che avrebbe fatto meglio a “fare da sola”. I due, poi, sono stati interrotti in quanto la discussione stava diventando troppo erotica. Alla fine, dopo una discussione estenuante, entrambe le donne hanno deciso di interrompere la frequentazione con il cavaliere.

Per Morena Farfante, poi, ci sarà un momento molto importante. La dama sta uscendo da un po’ di tempo con un certo Francesco. Le cose tra i due stanno andando davvero a gonfie vele, sta di fatto che, ad un certo punto, tra di loro scatterà un bacio. Durante un ballo, la coppia si lascerà travolgere dalla passione davanti a tutti. Questo lascia intendere che tra di loro sia nato qualcosa di importante che potrebbe portarli a lasciare il programma.