L’Isola dei Famosi 2025 si prepara ad accogliere un volto nuovo, direttamente dalle passerelle internazionali! Stiamo parlando di Leonardo Brum, modello brasiliano pronto a mettersi alla prova come naufrago nella nuova edizione del reality. Siete curiosi di scoprire chi è e cosa porterà sulle spiagge dell’Honduras?

Chi è leonardo brum: un modello internazionale sbarca sull’isola

Ma chi è esattamente Leonardo Brum? Nato a Rio de Janeiro, in Brasile, Leonardo è un giovane modello che ha già calcato passerelle importanti e posato per campagne di rilievo a livello internazionale. Il suo lavoro lo porta a spostarsi continuamente, essendo rappresentato da diverse agenzie di moda sparse per il globo – pensate, da New York alla Danimarca, dal suo amato Brasile fino alla Germania. Un vero giramondo!

Diciamocelo, Brum rientra perfettamente in quelle categorie che tanto animano i reality show degli ultimi anni: da un lato il cosiddetto “ma chi?“, ovvero il personaggio forse non immediatamente riconoscibile dal grande pubblico televisivo italiano (ma magari noto nel suo settore), dall’altro la quota “belloccio“, che – diciamocelo – non guasta mai sotto il sole tropicale. La sua presenza aggiunge sicuramente un tocco di glamour e internazionalità al gruppo di naufraghi. Sarà interessante vedere come un modello, abituato magari a contesti più patinati, si adatterà alle dure prove di sopravvivenza che l’Isola impone. Riuscirà a scrollarsi di dosso l’etichetta di “bello e basta” e a dimostrare tenacia e spirito di adattamento?

Pronto per la sopravvivenza? Le abilità del nuovo naufrago

Ma basterà la bellezza per sopravvivere alle privazioni dell’Isola? Forse no, ma Leonardo sembra avere qualche asso nella manica, o meglio, qualche skill che potrebbe tornargli molto utile. È un ragazzo molto attivo sui social network – lo trovate su Instagram come @leonardobruum – e proprio dal suo profilo emergono dettagli interessanti.

Navigando tra le sue foto e i suoi video – dateci un’occhiata anche voi! – scopriamo che il nostro Brum non è solo muscoli e bel viso. Sembra sapersela cavare egregiamente con attività tipiche da naufrago: è un pescatore apparentemente abile e, cosa non da poco per chi si troverà a lottare per il cibo, pare sappia aprire i cocchi senza troppi problemi. Competenze che potrebbero rivelarsi fondamentali per la sua permanenza sull’isola e, perché no, per rendersi utile al gruppo e stringere alleanze strategiche. Come si suol dire, ‘vedere per credere’, e il suo profilo social offre qualche assaggio di queste sue doti. Chissà se le metterà a frutto anche davanti alle telecamere, magari diventando il procacciatore ufficiale di cibo per i suoi compagni d’avventura?