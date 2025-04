NOW, il servizio di streaming che da tempo si distingue per la sua offerta varia e ricca, ha deciso di rinnovarsi completamente. Con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente e offrire un intrattenimento sempre più personalizzato, NOW ha lanciato una nuova app che promette di rendere la fruizione dei contenuti ancora più intuitiva e performante. Ma quali sono le novità che ci aspettano?

Un’esperienza personalizzata e intuitiva

La nuova app di NOW è stata progettata per offrire un’esperienza di visione su misura per ogni utente. La Home è stata completamente ripensata per mettere in risalto l’ampia offerta di contenuti live e on demand. Immaginate di accedere a una Home che vi accoglie con rail personalizzate che evidenziano i titoli del momento, le sezioni tematiche e una nuova Top 10 sempre aggiornata. Non è forse un sogno per gli amanti dello streaming?

La sezione “Scelti per te” è un altro punto di forza della nuova app. Qui, NOW suggerisce programmi basati sulle vostre abitudini di consumo, rendendo la ricerca di nuovi contenuti più semplice e veloce. Inoltre, dalla Home è possibile accedere rapidamente alle sezioni tematiche di Intrattenimento, Cinema, Sport e alla lista dei Preferiti, per avere sempre a portata di mano i vostri contenuti preferiti.

Innovazioni tecnologiche e funzionalità avanzate

NOW non si ferma alla personalizzazione dell’esperienza utente. La nuova app introduce anche funzionalità avanzate che migliorano la navigazione tra i canali TV. Con l’interfaccia aggiornata, fare zapping in streaming diventa un gioco da ragazzi. È possibile consultare la guida elettronica EPG senza interrompere la visione del programma in onda, e con la funzione Restart, potete far ripartire dall’inizio qualsiasi programma in onda. Non vi perderete mai più l’inizio di un film o di uno show!

Un’altra innovazione riguarda la possibilità di creare profili personalizzati per ogni membro della famiglia, con avatar ispirati ai contenuti più amati su NOW. Questo non solo permette una personalizzazione dell’esperienza di visione, ma garantisce anche uno spazio sicuro per i più piccoli grazie al Parental Control. I profili “Bambino” e “Adolescente” offrono un ambiente protetto e adatto a tutte le età.

La potenza della piattaforma NBCUniversal

Dietro queste novità si cela una migrazione tecnologica significativa. NOW ha scelto di appoggiarsi alla piattaforma globale di Peacock, parte del gruppo NBCUniversal. Questa infrastruttura è già il cuore pulsante di alcuni dei più importanti servizi streaming al mondo, come Peacock negli Stati Uniti e SkyShowtime in Europa. Con una presenza in oltre 70 paesi, NBCUniversal offre una base solida e affidabile per garantire che NOW possa competere a livello internazionale.

Lorenzo Foglia, Managing Director di NOW, ha dichiarato: “NOW fa un salto di qualità formidabile. Siamo il servizio di streaming che cresce di più sul mercato italiano ed era questo il momento giusto per evolvere ulteriormente”. Con queste parole, Foglia sottolinea l’importanza dell’innovazione e della personalizzazione, elementi chiave per distinguersi in un mercato sempre più competitivo.

Con queste innovazioni, NOW si posiziona come un servizio all’avanguardia, in grado di offrire un’esperienza di visione coinvolgente e personalizzata. Voi cosa ne pensate di queste novità? Avete già provato la nuova app?