Le anticipazioni della registrazione del 22 aprile di Uomini e Donne rivelano che ci sono stati tantissimi colpi di scena, sia al Trono Classico, sia a quello Over. Gianmarco Steri ha ammesso di essere stato molto vicino alla scelta, ma qualcosa poi è andato storto. Tra i più adulti, invece, non sono mancate discussioni particolarmente accese, conclusesi anche con dei ceffoni.

Gianmarco Steri fa un importante annuncio sulla scelta nella registrazione di oggi di UeD

Registrazione molto movimentata quella del 22 aprile di Uomini e Donne. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, al Trono di Gianmarco Steri, Francesca Polizzi non si è presentata e Maria De Filippi ha annunciato la sua volontaria eliminazione dal programma. A quel punto, allora, Gianmarco ha preso la parola per dire che, se non l’avesse fatto lei, ci avrebbe pensato lui a mandarla a casa. Il giovane ha anche dichiarato che credeva che la sua scelta sarebbe stata proprio Francesca, ma poi le cose non sono andate per il verso giusto, quindi, si è reso conto della loro incompatibilità.

Successivamente, poi, sono state mandate in onda le esterne con Cristina Ferrara e con Nadia Di Donato. Ad entrambe Gianmarco ha presentato sua madre, tuttavia, il bacio è scattato solamente con una di loro, ovvero, Nadia. Questo, ovviamente, ha sollevato non poche polemiche in studio con l’altra corteggiatrice.

Spoiler registrazione 22 aprile di Uomini e Donne: Sabrina dà uno schiaffo a Guido

Passando alle dinamiche del Trono Over, invece, nella registrazione di oggi di Uomini e Donne c’è stata una lite molto accesa tra Sabrina Zago e Guido. I due, dopo quello che è accaduto nella puntata di oggi, hanno deciso di chiudere definitivamente la loro frequentazione. Il tutto, però, non è avvenuto in modo pacifico, sta di fatto che la donna ha anche tirato uno schiaffo al cavaliere. Quest’ultimo ha deciso di continuare ad uscire con Gloria Nicoletti.

A seguire, poi, è stato il turno di Gemma Galgani. La donna è uscita di nuovo con Arcangelo, ma Tina Cipollari non ha potuto fare a meno di sollevare un polverone. L’opinionista, infatti, si è scagliata contro il cavaliere accusandolo di non essere interessato alla donna in quanto ogni volta che lei provava ad avvicinarsi, lui sembrava pronto a scansarla.

Due coppie si danno l’esclusiva ma scoppia il caos

Le cose tra Sebastiano e Cinzia, invece, procedono a gonfie vele. I due, infatti, nella registrazione di oggi di UeD hanno addirittura preso la decisione di darsi l’esclusiva. Un altro momento molto concitato, poi, è quello che ha riguardato Giuseppe e Rosanna. I due stanno continuando ad uscire dandosi l’esclusiva, tuttavia, non sono disposti ad uscire dal programma. Il loro comportamento ha sollevato un certo sgomento. Soprattutto Tina si è scagliata contro di loro accusandoli di essere finti e di continuare a frequentarsi solamente per stare al centro dello studio e far parlare di sé. Ad ogni modo, adesso lui andrà in Sicilia da lei per conoscere il suo mondo. Non resta che attendere per vedere come evolverà la situazione.