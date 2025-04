Ieri, martedì 22 aprile, è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, Francesca Polizzi ha deciso di auto-eliminarsi. Dopo l’avvenuta registrazione, poi, la giovane è tornata sui social con uno sfogo, che ha lasciato poco spazio all’immaginazione.

Francesca Polizzi riconosce un errore dopo essersi auto-eliminata da Uomini e Donne

Nel corso della registrazione di ieri di Uomini e Donne Gianmarco Steri ha appreso circa l’eliminazione spontanea di Francesca dal Trono. Il ragazzo ha ammesso che, se non lo avesse fatto lei, ci avrebbe pensato lui a mandarla via. Pertanto, il tronista non ha manifestato la volontà di andare a riprenderla. Conclusasi definitivamente l’esperienza di Francesca a UeD, dunque, la ragazza ha deciso di lasciarsi andare ad uno sfogo sui social.

La giovane ha voluto tirare un po’ le somme del percorso appena giunto al termine e poi ha voluto lanciare una stoccata a Gianmarco e agli hater che, in tutto questo periodo, non hanno fatto altro che criticarla. Nello specifico, la ragazza ha detto di aver commesso un grande errore, ovvero, aver messo da parte una cosa che le piaceva tanto per compiacere un’altra persona. Nel dettaglio, Francesca ha svelato di aver deciso di rinunciare alla sua attività sui social per corteggiare Gianmarco e per fare piacere a lui. Adesso, però, ha capito che nella vita non bisogna mai annullarsi per compiacere qualcun altro.

La stoccata contro gli hater e le considerazioni di Francesca a fine percorso

Proprio in virtù di tutto questo, poi, la Polizzi ha detto che, d’ora in avanti, ha intenzione di riprendere in mano la sua vita in maniera integrale, social compresi. Ritagliarsi il suo spazio sul web per pubblicare contenuti creativi è una cosa che l’ha sempre appassionata, pertanto, non è disposta a rinunciarci, specie adesso che ha capito che dall’altra parte non c’è un reale interesse nei suoi confronti. A coloro i quali l’hanno accusata di puntare solo al business, ha detto che si tratta di accuse infondate e insulse.

Infine, poi, Francesca ha concluso il suo intervento dichiarando di non avere assolutamente nulla da recriminarsi, in quanto si è sempre comportata in maniera sincera ed ha agito correttamente nei riguardi di se stessa, di Gianmarco e della redazione, pertanto, adesso ha l’anima in pace ed è tranquilla così.