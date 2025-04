Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 22 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 22 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, si avvicina un periodo di ripresa e indizi di positività. Nonostante la luna capricciosa durante i giorni festivi, come quelli di Vasco e Pasquetta, se ci sono stati piccoli intoppi, saranno facilmente superabili. Si profilano poi progetti di rilievo, soprattutto in ambito legale e pratico, che troveranno risoluzione entro la metà di giugno.

Oroscopo del Toro

Toro, potresti riscontrare alcune discrepanze sia sul lavoro che nelle relazioni. Questo è dovuto all’influenza negativa della luna, che oggi porta un po’ di fatica. Riguardo al cielo di fine aprile e inizio maggio, è certo che il cambiamento è nell’aria. Sono previste delle evoluzioni positive, quindi ti consiglierei di proseguire con determinazione su ciò che hai già avviato.

Oroscopo dei Gemelli

Come il luminoso e riflessivo segno dei Gemelli, siete sempre sintonizzati su nuovi orizzonti e avventure. Con il favore della Luna, non esitate a fare quella mossa decisiva, anche se significa essere tenaci e persistere finché Giove risiede nel vostro segno, ovvero fino agli albori di giugno. Nel settore dell’amore, come al solito, vi troverete a fare alcune riflessioni di fondo.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, vi troverete in una fase molto produttiva con prospettive professionali allettanti. Se, durante il periodo tra Pasqua e Pasquetta, avete avvertito una certa passività o avete sperimentato qualche stress, voglio tranquillizzarvi. Il prossimo fine settimana sarà l’occasione perfetta per rimettervi in sesto. Potrebbe portare con sé anche momenti significativi da condividere con il vostro partner.

Oroscopo del Leone

Per il segno del Leone, questa giornata potrebbe presentare delle complessità. È possibile che tu stia avvertendo un aumento di nervosismo, soprattutto derivante dalle sfide impegnative e cruciali che hai deciso di intraprendere. Queste possono risultare talvolta pesanti da gestire, ed è per questo motivo che occasionalmente senti l’urgenza di fare una pausa per valutare il punto della situazione. Ti incoraggio a sfruttare la tua innata determinazione, che potrebbe essere utile anche nei rapporti affettivi.

Oroscopo della Vergine

Come Paolo Fox, vorrei dirti, Vergine, che stai acquisendo sempre più forza sul fronte lavorativo. Ricordi che ti avevo predetto un periodo di stagnazione tra la fine di febbraio e marzo? Ebbene, vedo che stai avanzando con successo, grazie alla tua naturale capacità di ragionamento. Sul versante affettivo, il mio consiglio è di prendere l’iniziativa per comprendere le dinamiche in atto e eventualmente prendere decisioni importanti a partire dal mese di maggio.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il periodo è propizio. Luna e Giove sono al tuo fianco, potenziando la tua creatività. Sei stato tra quelle stelle zodiacali che hanno incontrato un piccolo intervallo di meditazione tra Pasqua e Pasquetta, ora è il momento di cominciare ad elaborare i tuoi progetti, sia per la conclusione della primavera che per l’arrivo dell’estate. Per quanto riguarda l’amore, la situazione resta ancora un po’ nebulosa.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la tua giornata potrebbe essere contrassegnata da lievi tensioni. Potrebbe capitarti di dover ripetere un’azione due volte o di arrivare con qualche ritardo a un impegno. Non affrettarti, prenditi il tuo tempo. E’ un periodo in cui occorre cercare di ritrovare un equilibrio stabile.

Oroscopo del Sagittario

Oggi e domani, Sagittario, vedrai dei chiari progressi. Mercurio e Marte ti ricaricheranno con una forte energia, cosa fondamentale, poiché di recente ti ho percepito un po’ apatico o semplicemente oberato da molti problemi che hanno incrinato il tuo morale. Il mese di Maggio porta l’augurio di vivere nuove ed eccitanti esperienze, anche sentimentali.

Oroscopo del Capricorno

Attenzione Capricorno, le tue relazioni interpersonali stanno andando a gonfie vele, ma è il momento di far riflessione su qualche crisi di coppia che può essere in agguato. Fai attenzione a Cancro e Bilancia, non sottovalutare quei piccoli problemi che potrebbero emergere. Inoltre, preparati a sfoggiare il portafoglio, vedo nell’orizzonte una spesa extra che arriverà tra poco.

Oroscopo dell’Acquario

Coloro nati sotto il segno dell’Acquario mostrano una vitalità luminosa, tuttavia, sussiste anche un certo grado di nervosismo. Si nota che la luna si posiziona nel loro segno, mentre Marte prosegue per la via di opposizione. Coloro nati verso la fine di gennaio possono aver sentito da un po’ che la vita sembra portare più sfide da affrontare. Questo potrebbe essere dovuto a certe relazioni che necessitano di rinnovo. Prima di intraprendere azioni impulsive, consiglierei cautela nei potenziali conflitti con coloro che trovate difficili da tollerare. Maggio promette di essere ricco di fervore e opportunità per nuove esperienze. Prima di ricevere tali doni, potrebbe essere saggio prendersi un momento di pausa e restare a galla invece di remare contro la corrente.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, grazie alla presenza di Venere nell’oroscopo, avrete relazioni più appassionanti, un periodo d’oro si presenterà dal 9 giugno con una serie di opportunità professionali. Aspettatevi grandi cose e non lasciate che il pessimismo si insinui nella vostra mente. Proprio durante questo periodo, avete l’opportunità di lasciare alle spalle qualche delusione del passato. La luna oggi va a favorire emozioni forti in amore, è fondamentale dedicare tempo alle connessioni sincere e significative. L’affinità astrologica è favorevole con i nati sotto il segno del Capricorno e dello Scorpione.

