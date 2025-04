Quest’oggi a Uomini e Donne è andato in onda uno scontro particolarmente acceso tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi. Il ragazzo ha accusato la sua corteggiatrice di usare UeD per fare delle sponsorizzazioni. Sul web, però, sono trapelate delle indiscrezioni che lasciano intendere tutt’altro.

Gianmarco Steri usa Uomini e Donne per business? La segnalazione

L’ultima esterna andata in onda a Uomini e Donne tra Gianmarco e Francesca è stata piuttosto movimentata. I due hanno discusso in quanto il ragazzo ha tirato in ballo alcune sponsorizzazioni di cui la giovane si è resa protagonista. Lei si è difesa ammettendo che i social non siano il suo lavoro, ma semplicemente un di più.

Sul web, però, Lorenzo Pugnaloni ha diffuso una segnalazione piuttosto importante sul tronista . Pare, infatti, che sia proprio Gianmarco ad essere interessato a fare business a Uomini e Donne. Sembrerebbe che alcune persone gli stiano già organizzando le serate a cui il giovane dovrebbe partecipare questa estate, quando il programma giungerà al termine. Inoltre, lo stesso Gianmarco ha pubblicizzato locali e shop online sfruttando la sua notorietà. Alla luce di questo, dunque, è inevitabile chiedersi “da che pulpito venga la predica”.

Francesca Polizzi “sfruttata” da alcuni brand

Questo, però, non è tutto. Sempre stando ad alcune indiscrezioni che sono trapelate sui social, pare che Francesca sia stata accusata ingiustamente dal tronista a Uomini e Donne. La ragazza, infatti, non avrebbe fatto nessuna sponsorizzazione durante la sua permanenza nel programma, almeno non volutamente. Sarebbero stati alcuni brand che, avendo visto la giovane in televisione, avrebbero condiviso sui social dei contenuti inerenti la ragazza risalenti ad un po’ di tempo fa. Alla luce di questo, dunque, la Polizzi sarebbe stata “sfruttata” ed avrebbe sempre agito in buona fede. La questione è tutt’altro che risolta. Di questi argomenti se ne parlerà anche nelle prossime puntate di UeD.