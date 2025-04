La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un’esilarante gara di ballo tra Gianni Sperti e Giuseppe. A seguire, poi, si è parlato di Gemma Galgani e di Gianmarco Steri. Ecco cosa è successo.

Una gara di ballo molto provante e Gemma Galgani mortificata

Altra puntata di Uomini e Donne, altra gara di ballo tra Gianni Sperti e Giuseppe. I due hanno dato luogo ad una performance molto stancante in quanto si sono cimentati in una prova di resistenza. Dopo aver ballato quasi per 10 minuti, Maria De Filippi ha interrotto le esibizioni in quanto si è resa conto che entrambi fossero molto provati.

Successivamente, poi, si è parlato di Gemma Galgani e di Francesco, un nuovo cavaliere che sta conoscendo. Dopo aver mandato in onda un’esterna tra i due, che sembrava essere andata piuttosto bene, il cavaliere ha iniziato ad inveire contro la dama. Il protagonista ha detto che a fine serata c’è stata un’incomprensione tra di loro dovuta ad una frase pronunciata da lui, che ha fatto crollare totalmente l’interesse al cavaliere. Da quel momento in poi, Francesco ha iniziato a vedere sotto una luce diversa Gemma, sta di fatto che in studio l’ha mortificata criticando ogni suo comportamento. Tra le cose che non tollera di lei è anche il fatto che la Galgani non sia autonoma in quanto non guida ed è costretta a spostarsi sempre con i mezzi.

Le parole del cavaliere hanno sollevato in men che non si dica un putiferio. Gemma, infatti, è apparsa molto provata dalle sue dichiarazioni in quanto non se le aspettava minimamente. Tina Cipollari, invece. si è gasata ed ha cominciato a complimentarsi con il cavaliere per aver dipinto un quadro molto reale della dama. I due, comunque, hanno deciso di interrompere la conoscenza.

Caos al Trono Classico: liti pesanti e delusioni

Spazio poi al Trono Classico. Gianmarco Steri non ha portato in esterna Nadia, cosa che l’ha fatta sbottare. La ragazza, infatti, si è adirata dicendo di iniziare a credere che il tronista la stia usando solamente per far ingelosire Cristina. Lui ha provato a smentire, ma la ragazza non lo ha ascoltato. L’esterna con Cristina, invece, è andata molto bene. In studio, poi, la ragazza ha confessato di nutrire un sentimento forte per Gianmarco che non sa come descrivere.

Nadia, però, non è riuscita a resistere dal sorridere in quanto non crede minimamente alle parole della sua rivale. I presenti in studio sono apparsi d’accordo con Nadia in quanto hanno applaudito alle sue parole finendo per beffeggiare la Ferrara. Gianmarco, però, ha creduto alla ragazza sta di fatto che ci ha ballato insieme.