Altra registrazione altre liti a Uomini e Donne. Ieri, lunedì 14 aprile, è stata effettuata una nuova registrazione del programma e non sono mancate liti molto accese, sia al Trono Classico, sia a quello Over. Partendo dal primo, Gianmarco Steri ha discusso pesantemente con Cristina Ferrara, al punto che la ragazza ha dato letteralmente di matto. Anche tra i più grandi, però, ci sono stati dei momenti molto concitati.

Spoiler registrazione 14 aprile Uomini e Donne: Cristina dà di matto contro Gianmarco

Le anticipazioni della registrazione del 14 aprile di Uomini e Donne, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Gianmarco Steri, come preannunciato nelle riprese del 13 aprile, è andato a riprendere Nadia Di Donato. Il ragazzo è andato sotto casa sua e le ha chiesto di incontrarla. Lei, malgrado fosse un po’ titubante all’inizio, alla fine ha deciso di perdonare il tronista, sta di fatto che i due si sono anche abbracciati.

Dopo la proiezione di questa esterna, però, in puntata è scoppiato il caos. Prima di andare a riprendere Nadia, infatti, Gianmarco aveva fatto un’esterna con Cristina. I due, dopo tanti momenti di incomprensione, si erano finalmente ritrovati, sta di fatto che si erano baciati. Quando la Ferrara ha visto l’esterna tra il tronista e Nadia, dunque, è andata su tutte le furie. La ragazza ha fatto una scenata durata quasi un’ora, durante la quale ha manifestato la volontà di andare via, in quanto il tronista le è scaduto. Gianmarco, però, ha fatto di tutto per trattenerla e le ha detto che se se ne fosse andata, lui sarebbe andato a riprenderla. Dopo un caos infinito, poi, la ragazza ha deciso di rimanere, ma ha palesato la sua insofferenza e scarsa propensione a continuare.

Francesca in un angolo, Isabella e Diego nuova lite

Per quanto riguarda Francesca Polizzi, invece, la ragazza non ha fatto in tempo a dire nulla, in quanto la scena è stata tutta rubata dalla sua rivale. La giovane è arrivata solamente a dire al tronista che si comporta allo stesso modo con tutte le ragazze, quindi anche lei si è stancata. Ad ogni modo, Steri ha ballato sia con Cristina sia con Nadia, lasciando Francesca per un po’ nell’angolo.

Passando al Trono Over, invece, la registrazione in questione è stata animata soprattutto da una lite molto accesa tra Isabella e Diego. I due avevano chiuso nella scorsa registrazione in quanto la donna era rimasta male del fatto che il cavaliere avesse raccontato pubblicamente alcuni dettagli inerenti un loro approccio fisico. Nel corso della registrazione in questione, dunque, i due hanno continuato a discutere in maniera alquanto animata. Adesso, i fan di Uomini e Donne dovranno attendere un po’ di tempo prima di sapere cos’altro succederà, in quanto le prossime registrazioni del programma avverranno dopo le vacanze pasquali. In particolare, le date da segnare sul calendario sono quelle del 22 e 23 aprile.