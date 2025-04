Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 15 aprile, rivelano che ci saranno delle discussioni particolarmente accese al Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sarà soprattutto Giuseppe, il quale verrà pesantemente attaccato a causa di alcuni suoi comportamenti, ma non è tutto. Si parlerà anche di Sabrina e ci saranno delle polemiche.

Lite accesa tra Giuseppe e un cavaliere a Uomini e Donne

Tra i cavalieri più discussi di questa edizione di Uomini e Donne c’è sicuramente Giuseppe. Il cavaliere sta uscendo con Rosanna e le cose stanno andando piuttosto bene. Nella puntata di oggi di UeD vedremo che il cavaliere manifesterà addirittura al volontà di dare l’esclusiva alla dama. Quest’ultima, però, non ricambierà, sta di fatto che ammetterà di voler continuare ad andarci piano, malgrado tra di loro ci sia stato un bacio.

Gianni Sperti e Tina Cipollari coglieranno al volo l’occasione per attaccare il cavaliere. Nello specifico, gli diranno che ha perso il suo fare da macho in quanto adesso è disposto a concedere l’esclusiva ad una donna che non ricambia. Ad un certo punto, poi, ci saranno degli interventi da parte di Sabrina Zago, la quale ammetterà di non volersi più intromettere nelle faccende che riguardano il cavaliere. Tra i due, però, ci sarà uno scambio di battute piuttosto acceso, che porterà alla nascita di una polemica con un nuovo cavaliere. Quest’ultimo criticherà il comportamento di Giuseppe e lui reagirà in malo modo, rivolgendosi con toni decisamente bruschi

UeD spoiler puntata del 15 aprile: nuovo cavaliere per Sabrina

Successivamente, poi, si parlerà di Sabrina. La dama sta frequentando Guido, ma tra di loro ci sono state delle incomprensioni. Nel dettaglio, lui si è rifiutato di andare da lei a prenderla quando la donna aveva paura di guidare la notte. Per tale ragione, l’uomo sarà pesantemente attaccato in studio. A seguire, poi, emergeranno anche delle indiscrezioni sul suo conto secondo le quali sembrerebbe che sia interessato a uscire con Sabrina solamente per sponsorizzare alcune attività. Tra i due, dunque, ci sarà un dibattito piuttosto acceso. Alla fine, poi, per Sabrina scenderà un nuovo cavaliere. Lei, inizialmente, dirà di non volerlo conoscere per dare l’esclusiva a Guido, ma dopo la lite si convincerà ad incontrarlo. Lui si mostrerà particolarmente gentile, sta di fatto che i due decideranno di iniziare una nuova conoscenza.