Nel corso della scorsa registrazione di Uomini e Donne si sono verificati degli episodi piuttosto concitati che hanno riguardato il Trono Classico. In particolar modo, Gianmarco Steri ha discusso con la corteggiatrice Nadia Di Donato, al punto da spingerla ad eliminarsi. Ebbene, dopo un po’ di tempo da quanto accaduto, la ragazza ha compiuto dei gesti social che stanno facendo molto clamore.

La stoccata di Nadia Di Donato a Gianmarco Steri dopo essere andata via da UeD

Prima della messa in onda delle puntate, i protagonisti di Uomini e Donne sono tenuti a mantenere massimo riserbo in merito a quanto accaduto nel corso delle registrazioni. Talvolta, però, la voglia e l’istinto di pubblicare contenuti sui social è maggiore, per cui si finisce per lanciare inevitabilmente dei messaggi.

A rendersi protagonista di un gesto simile è stata Nadia Di Donato. La corteggiatrice ha deciso di auto-eliminarsi nel corso della scorsa registrazione di Uomini e Donne. La ragazza è rimasta male di alcuni comportamenti di Gianmarco, pertanto ha preferito interrompere la conoscenza, malgrado tra di loro ci siano stati svariati baci. Sui social, poi, la giovane ha pubblicato quella che sembra essere proprio una stoccata riferita a Gianmarco. Nel dettaglio, ha condiviso la previsione dell’oroscopo del suo segno, che è lo Scorpione, al cui interno c’era la seguente frase:

Gianmarco va a riprendere Nadia? Altre segnalazioni sul tronista

Con queste parole, dunque, Nadia ha lasciato intendere di non essere affatto pentita di essere andata via interrompendo la frequentazione con Gianmarco. Sarà davvero finita tra i due? Molto probabilmente, infatti, il tronista è andato a riprenderla, pertanto resterà da capire quale potrebbe essere la reazione della corteggiatrice.

Ad ogni modo, sul web stanno trapelando anche altre indiscrezioni. Lorenzo Pugnaloni, infatti, sta condividendo una serie di segnalazioni che riguardano Gianmarco. La più recente è riportata da una persona che ha ammesso di conoscere personalmente Steri. Ebbene, tale utente del web ha insinuato che Gianmarco abbia sempre invidiato coloro i quali sono riusciti a fare carriera e soldi mediante i social. Proprio per tale ragione, il ragazzo avrebbe fatto di tutto per mostrarsi come il ragazzo della porta accanto a Uomini e Donne, in modo da ingraziarsi il pubblico da casa e incrementare i suoi follower. Ad un certo punto, però, la sua vera natura sarebbe venuta fuori, sta di fatto che nelle ultime puntate ha tirato fuori una parte di sé che non è piaciuta molto ai telespettatori. Insomma, pare proprio che dietro quel volto da bravo ragazzo, onesto e genuino, possa celarsi in realtà una persona che ha scopi ben diversi.