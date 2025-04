La puntata del 9 aprile di Uomini e Donne sarà come sempre molto movimentata. Al centro dell’attenzione ci saranno sia gli esponenti del Trono Over, sia quelli del Trono Classico. Non mancheranno liti accese e decisioni repentine.

Anticipazioni 9 aprile UeD: Gianmarco bacia Nadia e lascia lo studio

Nella puntata del 9 aprile di Uomini e Donne vedremo che Gianmarco Steri bacerà Nadia. Francesca e Cristina rimarranno alquanto impassibili dinanzi l’accaduto, scatenando le ire del tronista. Le due si difenderanno dicendo che non possono avere reazioni a comando. L’esterna tra il tronista e la ragazza non entusiasmerà le due protagoniste, per questo non saranno scalfite dall’accaduto.

L’esterna con Francesca, invece, sarò caratterizzata da polemiche. Gianmarco avrebbe voluto parlare di quanto accaduto nella scorsa puntata di UeD, mentre Francesca voleva godersi il momento. Tra i due, dunque, ci sarò una discussione molto accesa. Gli animi saranno così concitati anche in studio al punto che Steri lascerà la trasmissione in anticipo

Confessioni bollenti di Sebastiano su Gloria, Gemma litiga con Tina

A seguire ci sarà un momento molto concitato che riguarderà Gloria Nicoletti e Sebastiano Mignosa. Le cose tra i due non andranno bene, sta di fatto che decideranno di interrompere la conoscenza. Il dibattito, però, diventerà particolarmente infuocato nel momento in cui il cavaliere tirerà fuori alcuni momenti intimi che ci sono stati tra i due. In particolare, parlerà di un massaggio che lui avrebbe fatto a lei e che la dama avrebbe apprezzato particolarmente. Il cavaliere arriverà ad alludere che Gloria sia una poco di buono. Il suo comportamento farà indignare molto i presenti in studio, soprattutto gli opinionisti, che attaccheranno il cavaliere.

Gemma Galgani uscirà con un nuovo cavaliere. Lui sembrerà molto preso, mentre lei sarà fredda e ammetterà di non essere attratta fisicamente da lui. Tina Cipollari, allora, prenderà la parola per attaccare pesantemente la donna dicendole di perdere solo il tempo con il cavaliere. A suo avviso farebbe meglio ad essere sincera e lasciarlo perdere. Tra le due ci sarà uno scontro molto acceso durante il quale voleranno parole grosse. Tina dirà addirittura a Gemma di fare schifo. La Galgani, inoltre, farà anche apprezzamenti su un nuovo cavaliere venuto in studio.