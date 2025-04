Quando si parla di serie TV che catturano l’essenza delle sfide urbane e delle relazioni complesse, Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco si distingue per la sua narrazione coinvolgente. Ambientata nelle periferie multietniche di Milano, questa serie Sky Original ci porta nel cuore di una realtà dove le dinamiche personali e sociali si intrecciano in modi sorprendenti. I nuovi episodi, quinto e sesto, arriveranno dal 4 aprile in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW e promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo con colpi di scena e rivelazioni inaspettate.

Quinto e sesto episodio di Gangs of Milano: le trame

Nel quinto episodio, troviamo un cameo intrigante di Noyz Narcos, figura iconica del rap italiano. Qui, un flashback svela una verità sconvolgente: Lorenzo è l’assassino di Fiorella, mentre Nael era innocente. Questo evento drammatico riunisce Bea, Ludo e Mahdi come nei vecchi tempi. Rosario, dopo aver tradito il gruppo, si allea con Lorenzo per spostare un carico importante ma viene ingannata e derubata. La situazione precipita quando Rosario viene rapita da uomini che minacciano la Misa. Il trio decide allora di chiedere aiuto a una vecchia conoscenza per risolvere la situazione.

Nel sesto episodio, il protagonista è Snake, interpretato da Salmo. Questa storia verticale esplora la vita di Snake come latitante in fuga dalla polizia per un tentato omicidio. Rifugiatosi in una città-palazzo gestita da una comunità cinese, attende che Arturo (interpretato da Alessandro Borghi) gli procuri un nuovo passaporto. Tuttavia, l’incontro con Li (Lisa Wong), sua vicina coinvolta in affari criminali, complica i suoi piani. Snake si trova diviso tra l’amore nascente per Li e la sua unica possibilità di fuggire dal suo passato.

La serie Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco

Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco non è solo una serie televisiva; è un racconto profondo che esplora temi di emancipazione sentimentale e criminale attraverso le vite intrecciate dei protagonisti: Bea (Laura Osma), Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero). Questi personaggi provengono da realtà diverse ma sono legati da qualcosa di più forte delle loro differenze culturali o sociali.

La serie introduce anche la Kasba, un collettivo giovane che rappresenta il caos creativo della musica trap, drill e techno. Guidato da Zak (Fahd Triki), il gruppo sogna libertà e amicizia mentre affronta le dure realtà del Blocco. Tra i nuovi volti troviamo Lorenzo (Alessandro Tedeschi), un dealer alla ricerca di redenzione dopo un incontro ravvicinato con la morte. Dietro le quinte della serie c’è un team creativo eccezionale composto da sceneggiatori come Paolo Vari e Ivano Fachin.