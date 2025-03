Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 31 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 31 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Iniziamo con l’Ariete. La settimana che stiamo per intraprendere si preannuncia di grande rilievo per ridefinire le tue mete. Non dovresti tuttavia concentrarti solamente sulle tensioni. Marte è in una posizione problematica che potrebbe spronarti a compiere azioni frettolose. Ciononostante, sappi che sono in cantiere nuove opportunità e che il cielo continua ad essere fecondo e propizio alla creatività. É un periodo particolarmente favorevole per le coppie innamorate.

Oroscopo del Toro

Toro, dedica un po’ di attenzione al tuo benessere fisico. Rilevo che recentemente qualcuno ha destabilizzato il tuo equilibrio emotivo e mi pare che tu possa essere in una situazione di tensione o di discordia con un collaboratore o un ente. Sappi che si stanno avvicinando nuove chances. È essenziale che tu riesca a fare pace con il passato. Comprendo e rispetto la tua tendenza al tradizionalismo, ma in questo frangente è vitale che tu sappia accogliere anche le novità.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, riguardo agli affetti, considerate l’importanza della prudenza. Sappiamo che avete dovuto affrontare dei problemi nel passato e queste tensioni con il vostro partner potrebbero riemergere in questi giorni, portando con sé nuovi dissidi. Non c’è dubbio che l’amore tra di voi è forte, tuttavia, ci potrebbero essere delle discussioni riguardanti i figli o questioni domestiche.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, dedicati ad un’approfondita riflessione sulle tue relazioni. Se ne profila all’orizzonte un periodo favorevole, momento ideale per disseppellire ed esprimere le tue emozioni. Non dimenticare, il grandioso Giove è in procinto di fare il suo ingresso nel tuo segno, portando con sé una serie di benefici per coloro che stanno gestendo un’impresa indipendente. Avanti così, il favore degli astri è dalla vostra parte!

Oroscopo del Leone

Leone, ci sono lievi ostacoli da affrontare. Devi essere consapevole che tu sei tra i segni più fortunate del 2025, in particolare l’estate ti porterà ulteriore fortuna. Tuttavia, attualmente le provocazioni potrebbero incoraggiarti a fare affermazioni errate. Sii paziente, evita di creare onde.

Oroscopo della Vergine

La Vergine sta attraversando un periodo più favorevole, rispetto all’impasse subìto soprattutto nella seconda parte dell’anno passato, e alla successiva fase di perplessità – che non dipendeva dalle tue mosse, ma magari dal contesto esterno. Ora il cielo appare più terso, tuttavia ti raccomando cautela nel settore sentimentale, in quanto potrebbero riemergerere légère incomprensioni.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, vi aspettano grandi opportunità, con una nota di positività, per riconsiderare i collegamenti significativi. Ricordate, tuttavia, che il fine settimana appena trascorso era gravato dalle complessità del novilunio. Perciò, se avete affrontato intoppi o incongruenze, sia fisiche che emotive, negli ultimi due o tre giorni, è il momento di mettere in atto una strategia di recupero.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione ha l’esigenza di controllare un pò il proprio orgoglio. Non ha senso creare attriti ora, dato che le risposte che cerchi arriveranno presto. Il tuo cielo astrologico è particolare al momento, in particolare per quanto riguarda le relazioni con gli altri. Potrebbe essere opportuno fare una sorta di autoanalisi riguardo alla sfera professionale. Nonostante ciò, prevarrai alla fine.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è fondamentale che tu sappia gestire ogni provocazione, bisogna farle sparire devolvendo tolleranza e pazienza. Giovino, in una certa posizione, potrebbe avere causato qualche inconveniente o ritardo nel tuo ambito lavorativo, anche se non è stata una tua responsabilità diretta. Tuttavia, questo ti ha costretto a fare una pausa.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’oroscopo ti suggerisce di approfittare della luna che ti sorride: è il momento di rivisitare i legami a cui tieni di più. Sei ben consapevole che entro l’estate sarà necessario compiere delle decisioni cruciali, eliminando tutto ciò che è superfluo. Per le coppie saldamente radicate, è possibile prevedere con anticipo dei riconciliamenti emotivi.

Oroscopo dell’Acquario

Per i cari Acquario, gestire le tensioni diventa più semplice se procedono secondo il proprio istinto. Suggerirei l’importanza di accogliere anche nuovi amori, in particolare per i single, potrebbe essere un periodo di serenità. Incontri significativi potrebbero avvenire con Toro, Capricorno e Pesci.

Oroscopo dei Pesci

Per gli amici del segno Pesci, l’accogliente luna suggerisce che il mese di marzo e aprile sarà dominato da riflessioni sentimentali, esse saranno il tuo pilastro portante. Pensa tranquillamente al tuo domani, tenendo a mente che con l’avvicinarsi di giugno, le tue decisioni diverranno sempre più cruciali. Ci sono rassicurazioni in vista e anticipazioni che riguardano anche il tuo microcosmo privato. Dunque non lasciarti sopraffare dalla disperazione, ripristina il tuo spirito positivo: il domani sarà generoso con te.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.