Javier Martinez ha realizzato una diretta con i suoi fan di Instagram per chiacchierare un po’ in compagnia e fare anche delle confessioni in merito alla sua esperienza nella casa del Grande Fratello. Tra i vari argomenti trattati c’è stato anche quello inerente Helena Prestes. A tal riguardo, il giovane ha fatto delle confessioni davvero spiazzanti.

Le confessioni spiazzanti di Javier Martinez su Helena Prestes fuori dal GF

La passione e il sentimento scoppiati all’interno della casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez sembrano destinati a proseguire anche al di fuori del programma. Questo, almeno, è quanto si evince da alcune dichiarazioni rilasciate dal pallavolista. Il ragazzo, infatti, durante una diretta social, ha fatto delle confessioni spiazzanti.

In primo luogo, Javier ha ammesso di essere innamoratissimo di Helena e di sentire molto la sua mancanza. Per fortuna, però, sa che mancano pochi giorni e, finalmente, potrà riabbracciarla di nuovo. Il protagonista ha anche rivelato di essere molto felice che la sua fidanzata continui il suo percorso nel programma fino alla fine, in quanto ritiene che la Prestes meriti la finale molto più di lui. Proprio per tale motivo, continuerà a fare il tifo per lei fino alla fine. Javier ha detto di essere così innamorato di Helena al punto da desiderare dei figli da lei. Il protagonista è entrato nello specifico dicendo di volere tanti figli, tanti quanto una squadra di pallavolo.

Il bigliettino che Javier ha lasciato in casa ad Helena

Si tratta di parole decisamente forti, che sono state accompagnate anche da gesti eloquenti. A tal proposito, Javier Martinez ha parlato dell’esistenza di un bigliettino che ha lasciato in casa per Helena. Dopo una discussione avuta poco prima della sua uscita dalla casa, Javier ha deciso di dedicare delle parole alla sua fidanzata per farle capire quanto la ami e quanto sia disposto a fare pur di stare con lei. Con tale biglietto, l’ex gieffino ha voluto far in modo che la sua compagna tenesse presente che, nonostante i dissapori, il loro amore deve andare oltre e superare ogni ostacolo, ma sarà davvero così? Non resta che attendere la fine del programma per scoprirlo.