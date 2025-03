Ieri, lunedì 10 marzo, è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione si è parlato principalmente del Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sono state le dame e i cavalieri e non sono mancati momenti molto concitati. Per quanto riguarda Gianmarco Steri, invece, il tronista ha comunicato delle decisioni alle sue corteggiatrici e non solo.

Grandi novità per Tina Cipollari, Orlando sta illudendo Gemma Galgani?

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione effettuata ieri, riportate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Tina Cipollari ha portato nuovamente in esterna Cosimo. L’uomo ha deciso di portare la dama in Puglia a conoscere la sua famiglia. Cosimo è stato estremamente felice della cosa ed ha dichiarato che presto lui e Tina partiranno per Madrid e lui la porterà in una nota gioielleria a comprare un orologio molto costoso. Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di prendere in giro il cavaliere invitandolo a spendere meno soldi per la Cipollari.

Passando a Gemma Galgani, invece, la dama è uscita di nuovo in esterna con Orlando. Quest’ultimo, però, è stato duramente attaccato da Tina in quanto l’opinionista lo ha accusato di non nutrire un reale interesse per Gemma. Se così fosse, infatti, il cavaliere non avrebbe esitato a baciare la donna in esterna, cosa che invece non è avvenuta. Ad ogni modo, lui si è difeso e Gemma ha deciso di continuare a conoscerlo.

Anticipazioni UeD: Sabrina non si rassegna con Giuseppe, Gianmarco comunica una decisione

Molto spazio, poi, è stato dedicato a Sabrina Zago e Giuseppe. La donna, malgrado abbia deciso di bloccarlo ovunque, proprio non riesce a farsi una ragione circa la rottura tra di loro. il cavaliere, invece, è uscito anche con altre dame, tra cui una che si chiama Lucia, con cui è stato particolarmente bene. Damiano, invece, è uscito con Gloria Nicoletti e tra di loro c’è stato anche un bacio. Nel momento in cui i due hanno raccontato questa cosa Morena, che stava frequentando il cavaliere, ha pensato bene di alzarsi dal centro studio e tornare al suo posto.

Infine, per quanto riguarda il Trono Classico, nella scorsa registrazione di Uomini e Donne Gianmarco Steri ha portato in esterna Nadia e Cristina. Specie con quest’ultima ci sono state delle tenere effusioni in piscina. In studio, poi, le due corteggiatrici hanno litigato pesantemente. In merito a Francesca, invece, la ragazza era presente in studio ma non è stata portata in esterna. Gianmarco ha informato lei, ma anche tutte le altre, di una decisione, ovvero, quella di non inseguire nessuna ragazza. Francesca ha ammesso di non sentirsi presa in considerazione dal tronista e lui non le ha dato molte rassicurazioni. Tra i due, dunque, non c’è stato alcun punto d’incontro.