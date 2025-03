Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 12 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 12 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’orizzonte astrologico che ti circonda è ampio e rigoglioso. Potrebbe esserci un piccolo ostacolo relativo a questioni finanziarie non ancora risolte, specialmente se nei tempi più recenti hai accumulato alcune pendenze o se le tue rendite sono diminuite. Tuttavia, hai Giove come tuo baluardo fino a giugno, quindi sicuramente si stanno progettando delle soluzioni per risolvere questi problemi. Per quanto concerne l’amore, si profila un periodo di riscatto.

Oroscopo del Toro

Toro, è un momento cruciale per portare a termine una significativa acquisizione che può modificare la struttura all’interno di un’organizzazione. Chi è impiegato attende notizie in sospeso. Secondo Venere, è il momento di abbandonarsi…

Oroscopo dei Gemelli

Continua a essere dominato da energia e determinazione, amici dei Gemelli, come evidenziato anche nelle previsioni di ieri. Attenzione, quanto sto per dire potrebbe destare particolare interesse per le attività lavorative: sappiamo tutti che la monotonia non è mai un buon consiglio e tu eviti faticosamente solitudine e silenzio. Perciò, in questa fase, ti troverai circondato da più movimento e stimoli. Si apre un periodo particolarmente favorevole anche per l’ingegno e il tuo campo profesisonale.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, vorrei dirti, caro Cancro, di focalizzare le tue energie sul lavoro. Sappi che questo è un periodo molto favorevole per te sotto l’aspetto professionale, infatti Giove è in arrivo nel tuo segno e questo significa che se hai dei progetti innovativi da realizzare, questo è il momento di agire! Tuttavia, non dimentichiamo l’amore, anche se momentaneamente viene messo un po’ in ombra. Se qualcuno ha deluso le tue attese o se devi affrontare una situazione di distanza, sappi che non è la fine del mondo.

Oroscopo del Leone

Leone, se osservo il firmamento nei sentieri dell’amore, scorgo Venere che risplende di felicità. Allorquando mi volgo alle costellazioni del Lavoro, intravedo Mercurio che sprona verso fresche avventure e nuove sfide. E’ aperto il varco per una rinascita benefica.

Oroscopo della Vergine

Amico Vergine, è importante che tu ti concentri sulla riacquisto della calma interiore, che forse, a dispetto delle tue volontà, hai perduto negli ultimi tempi. Non necessariamente per responsabilità personali, né impaziente per un’attesa. Il contesto lavorativo sta vivendo dei mutamenti. Ricorda, però, non rinchiudere l’amore in una minima parte della tua esistenza.

Oroscopo della Bilancia

In questo momento, Bilancia, sei uno dei segni zodiacali con prosperità e fortuna nel campo lavorativo. Avrai l’occasione di espandere e mettere in primo piano i tuoi affari professionali. Tuttavia, non posso non menzionare che Marte in una posizione di tensione porta dubbi o distanze nel tuo mondo sentimentale. Quindi, proprio come il Cancro e il Capricorno, ora tendi a essere un po’ diffidente. È cruciale prendersi cura dei propri sentimenti con maggiore attenzione, soprattutto nei rapporti con questi segni.

Oroscopo dello Scorpione

Amici dello Scorpione, dovete prestar attenzione a chi vi circonda. Se sentite che ci sono figure poco chiare o che non si mostrano per quello che sono, dovrete cercare di mettervi a distanza. Cercate energia positiva e spirito ottimista per poter vivere al meglio. Da un lato Saturno, dall’altro Marte, vi danno il sostegno necessario per far fronte ai doveri in famiglia, ma sono anche una spinta per dare slancio ai vostri progetti lavorativi.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, abbiamo osservato che l’ultima parte di febbraio non era certo all’altezza delle aspettative. Io ritengo importante riflettere su ciò che è accaduto non solo per trarne insegnamento, ma anche per immaginare che cosa si prospetti per il futuro. Ora, gradualmente, si inizia a migliorare, tuttavia c’è un elemento che genera ostacoli e incita a prendersi una pausa, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Bisogna sempre tener presente che non si può raggiungere tutto immediatamente, a volte è necessario procedere con calma e determinazione.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, avverto vibrazioni di tensione nel vostro campo lavorativo e nelle interazioni sociali. Vi riconosco una grande forza, ma sembra che alcuni abbiano leggermente abusato della vostra naturale gentilezza. Per le coppie più giovani, mediante gli astri suggerisco di concentrarsi e risolvere eventuali questioni finanziarie.

Oroscopo dell’Acquario

Per il segno dell’Acquario, è consigliabile non eccedere con le spese nel periodo attuale. Tuttavia, la sfera artistica offre grandi opportunità di espressione. Sul fronte emotivo, un’aura affascinante prevale, favorendo l’opportunità di allargare il cuore ad un legame amicale che potrebbe prendere una piega passionale.

Oroscopo dei Pesci

Nel segno dei Pesci si sta delineando un percorso di approfondimento vantaggioso per cosa potreste incontrare in avanti. La seconda metà dell’anno risulterà più produttiva della prima; quindi, avete già l’opportunità di delineare una strategia per il miglior perseguimento di tutti i vostri compiti. Per quanto riguarda l’affetto, la situazione è mediamente tranquilla. Venere non interferisce, le relazioni già stabilite progrediscono senza intoppi. Quelli che non hanno un partner possono essere un po’ restii e diffidenti. Ma, nonostante tutto, le condizioni favoriscono gli incontri nuovi.

