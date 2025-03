A distanza di un po’ di tempo dalla fine del suo percorso a Uomini e Donne, Chiara Pompei ha deciso di fare delle confessioni inattese mediante i social. La giovane è stata travolta da una ventata di odio a causa di quello che è accaduto nel programma. Questo, però, le ha dato il coraggio e la forza di portare alla luce delle cose di cui si è sempre vergognata tanto inerenti il suo aspetto fisico. A tal riguardo, la ragazza ha fatto delle confessioni alquanto intime e inattese.

Chiara sommersa dall’odio dopo Uomini e Donne: confessioni inattese

Chiara Pompei ha fatto delle confessioni molto private. La giovane ha pubblicato tra le sue Instagram Stories un video in cui è intenta a cantare la canzone di Giorgia “La cura per me” ed ha voluto aggiungere anche una didascalia in cui ha svelato dei particolari inaspettati sulla sua vita. L’ex tronista di UeD ha detto di essersi sempre vergognata di se stessa, della sua voce e non solo. Chiusa all’interno della sua camera, però, riesce a tirare fuori la sua vera essenza.

In questo periodo, la protagonista ha ricevuto pesanti critiche, le quali l’hanno spronata a superare i suoi complessi e a mostrarsi per quello che è. Proprio per tale ragione, Chiara ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno mandato messaggi pieni di odio, in quanto non hanno fatto altro che fortificarla e farle assumere nuove consapevolezze.

Chiara chiusa in casa per due anni: il particolare motivo

Come se non bastasse, poi, Chiara ha condiviso anche un contenuto molto intimo. Nello specifico, ha mostrato un video in cui sono inquadrate le sue gambe ricoperte da uno sfogo cutaneo alquanto visibile e imbarazzante. Proprio a causa di questo, per ben due anni Chiara non è uscita di casa e non si è fatta mai vedere e toccare da nessuno. La Pompei ha anche dichiarato di aver curato da sola il suo problema, in quanto i dottori non facevano altro che prescriverle farmaci eccessivamente costosi che, alla fine, non hanno mai portato a nulla.

Adesso, però, la ragazza ha capito che bisogna accettarsi e amarsi per ciò che si è, senza nascondersi. Ora è molto più forte e sicura di se, ragion per cui si è offerta di fornire il suo aiuto a chiunque dovesse trovarsi nella sua stessa situazione e dovesse sentire il bisogno di un supporto. Insomma, è venuto fuori un lato della giovane davvero inatteso.