Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 11 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 11 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ciao Ariete, con Mercurio e Venere che persistono nel tuo segno, ci sono idee da indagare e sentimenti da sperimentare con totale spensieratezza. Tu trai una grande gioia dalle novità e dalle scoperte, queste sono per te come il sale per il cibo. Ricorda però, fai attenzione alle interazioni con Bilancia e Cancro.

Oroscopo del Toro

Nella settimana in arrivo, il Toro potrebbe avvertire qualche tensione, sembrerebbe infatti che ci siano un po’ di contrasti nell’aria. Vedo progetti rilevanti e soluzioni pronte a emergere, ma necessitano di un po’ di grinta ed energia positiva. La rabbia, in questo caso, potrebbe risultare uno stimolo a reagire. Ieri, sembra ci sia stato un piccolo scontro e anche oggi, la luna sembra non essere dalla tua parte, suggerendoti di fare attenzione a possibili complicazioni. Nonostante ciò, l’amore sembra predestinato a tornare sotto i riflettori.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, siete animati da un intenso desiderio di cambiamento, di esplorare orizzonti inediti rispetto alle vostre esperienze precedenti. Sappiamo bene che quando un Gemelli sente il richiamo della curiosità, si anima, si carica di energia e si sente in armonia con il mondo. Invece, se si fanno largo la monotonia e la noia, ecco che sorge il problema. In campo affettivo, previsioni di novità interessanti.

Oroscopo del Cancro

Per gli amici del Cancro, vedo un aumento della concentrazione nelle aree del lavoro e dell’istruzione. Però, sembra che ci siano ancora alcune riserve inerenti al settore affettivo che devono essere affrontate. Nonostante ciò, la giornata si preannuncia in generale positiva.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone si appresta ad attraversare un momento di notevole carica energetica, un ritorno di vigore. Un capitolo della sua vita si è concluso da poco e ora è il momento adatto per accogliere qualcosa di fresco e inedito. Perché non focalizzarsi anche sull’amore, quindi? Nel caso ci sia già un legame affettivo, questo si consoliderà ulteriormente, forse prefigurando intriganti piani per la bella stagione.

Oroscopo della Vergine

Caro Vergine, stai vivendo un momento dove razionalizzare le emozioni si mostra arduo. Tuttavia, ricorda che non tutto gravita intorno a te in questo momento. Se possiedi un’attività autonoma, è necessario affrontare alcune problematiche, ma non c’è fretta. Se invece lavori come dipendente, vieni influenzato da delle novità riguardo l’azienda per cui presti il tuo operato. Marte, poi, nella sua posizione attuale, stimola dinamismo nelle relazioni affettive.

Oroscopo della Bilancia

Oggi, cari Bilancia, dovremmo concentrarci sul lavoro. Il cielo suggerisce che potreste affrontare una giornata un po’ impegnativa, con Marte che segnala un certo movimento. Ma occhio, evitate di trasformare questa vivacità in preoccupazione. Esiste infatti il pericolo di riversare nel campo affettivo stress e difficoltà.

Oroscopo dello Scorpione

Nell’oroscopo dello Scorpione, risaltano prospettive allettanti sul fronte professionale, con particolare riferimento a chi opera in ambito artistico o gestisce un’attività autonoma, là dove avremo un aumento di visibilità significativo. La combinazione favorevole tra Marte e Saturno, amplifica la forza e la determinazione, alimentando non solo la tua energia, ma anche portando imminenti gratificazioni.

Oroscopo del Sagittario

Amico del Sagittario, da quando abbiamo salutato febbraio sembri essere in un ciclo di energia piuttosto impegnativo. Ti sollecito ad essere cauto nel prendere troppi impegni contemporaneamente, come suggerisce il vecchio adagio. Mantieni alto il tuo livello di attenzione perché l’attuale scenario sembra essere avvolto da una lieve nebbia di incertezza. Inoltre, è importante che tu dedichi un po’ della tua attenzione alla cura delle tue relazioni interpersonali.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la determinazione nel tuo lavoro è talmente intensa che, come ho sottolineato ultimamente, entro i mesi di aprile e maggio ti troverai a dover fare una scelta circa la prosecuzione di un determinato progetto. Per quanto riguarda l’amore, sembra essere relegato in una piccola e oscura nicchia della tua esistenza.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la giornata si preannuncia vivace e dinamica, sottolineando la necessità di tenere in alta considerazione l’elemento dell’audacia. Tuttavia, è essenziale che non dimentichi di seguire determinate norme, soprattutto nei tuoi rapporti amorosi. Desidero rimarcare l’importanza di essere cauto con le tue finanze. Nel complesso, ti aspetta un giorno ricco di attività.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, tieni a mente che il tuo periodo chiave si sviluppa da metà giugno – quindi, dalle prime battute di marzo fino a giugno, dovresti cominciare a costruire qualcosa di significativo. Questo è un intervallo di grande rilevanza per il tuo futuro, in base alle stelle. Potrebbe anche nascere una nuova passione amorosa. Questa giornata potrebbe essere leggermente pesante a causa di un’inquietudine interna che fai fatica a esternare. In amore, occorre un po’ più di genuinità.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.