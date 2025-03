Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 10 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 10 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, con l’ausilio di questi astri, ti si apre un mondo di possibilità, praticamente hai la libertà di scegliere. Venere intreccia il discorso emozionale, portando cambiamenti a intermittenza. Alcune volte potresti percepire una sorta di eccesso di positività, una determinazione incrollabile, una forza inaspettata. Questa tua intensità potrebbe essere fraintesa da alcuni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Se appartieni al segno Toro, una situazione di accordo potrebbe definirsi positivamente nei primi giorni di aprile, portandoti verso la realizzazione dei tuoi desideri. Tuttavia, l’ostacolo principale sembra essere rappresentato dalla questione finanziaria. Serenamente dovresti cercare di gestire questi aspetti con sagacia e perizia. Nonostante le difficoltà del periodo attuale, le questioni legali che fluttuano potranno trovare una soluzione in tempi brevi. Sotto la sfera affettiva, tutto sembra procedere con normalità.

Oroscopo dei Gemelli

Dunque, civettuoli Gemelli, vedo che le stelle vi sorridono! Questo oroscopo si prospetta alquanto affascinante, specialmente per ciò che riguarda i rapporti interpersonali che potrebbero guadagnare un posto d’onore. Ho notato che tra dicembre e gennaio molti di voi nati sotto il segno dei Gemelli hanno avuto incertezze in campo amoroso. Ma rassicuratevi, vedo che presto supererete qualsiasi esitazione.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del Cancro ha un’interpretazione unica della vita, una persona dotata di grande sensibilità ed emozionalità. Ci sono periodi in cui le cose procedono magnificamente e altri in cui tutto sembra essere in stasi. È fondamentale cercare un rinnovato equilibrio.

Oroscopo del Leone

Leone, il transito lunare nel tuo segno apporta aggiornamenti, novità, offerte. Tutto ciò, ovviamente, varia a seconda del ruolo che ricopri. Auspico che coloro che gestiscono un’impresa autonoma possano ottenere presto conferme e novità. Non dimentichiamo, inoltre, la sfera affettiva, dov’è previsto un rinnovamento.

Oroscopo della Vergine

Ciao Pergine, un caloroso saluto e un incoraggiamento per incrementare il tuo benessere psicofisico. Il mio consiglio primario per te in questo momento sarebbe proprio quello di riflettere sulle tue necessità e ritemprarti. Riconosco che le settimane passate sono state piuttosto agitate per quanto riguarda il lavoro e sei in attesa di risposte importanti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, in questa fase lunare positiva, trovi un sostegno nei tuoi rapporti con gli altri e hai la capacità di lasciare scivolare via da te le cose, senza farti pesare troppo. Tempo fa, suggerivo che a volte tendi ad preoccuparti eccessivamente e ti incarichi dei problemi altrui, ma non c’è bisogno di farlo se ciò ti porta soltanto malessere.

Oroscopo dello Scorpione

Cari Scorpioni, un vostro progetto di piccole dimensioni potrà essere attuato in maniera ottimale, grazie al favorevole posizionamento di Saturno e Marte. Come ho sottolineato precedentemente, gli intoppi potrebbero derivare dalle persone che avete intorno a voi. Portate cautela, specialmente nei confronti di chi in passato ha già commesso errori e che ora potrebbe cercare di attribuirvi le sue colpe.

Oroscopo del Sagittario

Il segno del Sagittario noterà un ritorno di emozioni favorevoli. Nonostante la fine di febbraio sia stata difficile, l’ottimismo andrà crescendo progressivamente e sorgerà una rinnovata determinazione per risalire in sella. Inoltre, l’amore sembra portare approvazione e coesione.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, emotivamente parliamo di un periodo un po’ turbolento per voi. Sembra infatti che abbiate dovuto fronteggiare numerose dispute, le quali hanno toccato aspetti sia sentimentali che lavorativi del vostro quotidiano. Saper gestire tale situazione, con tutte le sue complicazioni, non è un compito che si rivela sempre lineare.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, l’opposizione lunare potrebbe portare alcune piccole dilazioni, o forse un leggero senso di affaticamento. Raccomanderei, per la serata, che cercate di evitare di impegnarvi troppo, specialmente in ambito sentimentale. Una dose extra di cautela potrebbe essere necessaria, in particolare nelle interazioni con Toro e Leone.

Oroscopo dei Pesci

Per il segno zodiacale dei Pesci, in questo periodo le costellazioni astrali favoriscono una intensificazione della vita sentimentale. È propizio quindi accogliere nuovi innamoramenti e avventure amorose. Inoltre, gli incontri presenti in queste settimane si rivelano molto promettenti, soprattutto sul piano lavorativo. È un momento ideale per avviare nuove iniziative e piani, con il convinto ottimismo verso un esito positivo. Sicuramente ci possono essere alcune novità in arrivo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.