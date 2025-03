Le anticipazioni della registrazione del 4 marzo di Uomini e Donne rivelano che non sono mancati i colpi di scena, sia per quanto riguarda il Trono Classico, sia quello Over. Partendo da quest’ultimo c’è stata una nuova sfilata e Tina Cipollari ha lanciato una nuova secchiata d’acqua contro Gemma Galgani, come se non bastasse quanto accaduto nella puntata di ieri. Inoltre, c’è stata una grande assenza e non sono mancate le liti. Anche al Trono di Gianmarco Steri ci sono stati momenti molto concitati.

Anticipazioni Uomini e Donne: nuovo gavettone per Gemma, Sabrina fa una confessione

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni della scorsa registrazione di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni, in studio c’è stata la sfilata delle donne, la quale è stata vinta da Sabrina. Durante le esibizioni, però, Tina è riuscita nuovamente a fare il bagno a Gemma, stavolta servendosi di una pistola ad acqua. C’è stato, poi, anche il momento della sfida di ballo in cui si sono scontrati Gianni Sperti e Giuseppe. Per l’occasione, Maria De Filippi ha invitato in studio una ballerina di Amici 24, ovvero, Alessia Pecchia.

Cristina ha deciso di interrompere la conoscenza con Emanuele in quanto ha asserito di non vederlo motivato a proseguire e realmente interessato a lei. Sabrina ha discusso pesantemente con Giuseppe. Ad un certo punto la dama ha rivelato di essersi innamorata di lui. Tuttavia, notando di non essere ricambiata, ha ammesso di avere intenzione di chiudere definitivamente, bloccando il cavaliere anche sulle chat e sui social. Agnese e Diego continuano ad uscire, mentre lui ha interrotto la conoscenza con Arianna, in quanto la reputa solamente un’amica. In studio, poi, si è notata l’assenza di una dama, ovvero, Giulia Vacca.

Spoiler registrazione 4 marzo UeD: Tina Cipollari scatenata, liti al Trono di Gianmarco Steri

Passando ai troni, invece, quello di Tina Cipollari è stato contraddistinto da una nuova esterna tra la dama e Cosimo, quest’ultimo ha deciso di portarla in Puglia da lui. I due, poi, hanno concluso il dibattito ballando sotto le note della canzone dei Coma Cose intitolata “Cuoricini” e l’opinionista si è davvero scatenata.

Gianmarco Steri, invece, ha deciso di non portare in esterna Francesca. Tra i due c’è stata una discussione, al termine della quale lei ha abbandonato lo studio. Lui ha deciso di seguirla fuori per chiarire. Il tronista, poi, ha portato in esterna anche Cristina. I due hanno prima discusso, ma poi si sono chiariti e, alla fine, si sono anche scambiati tenere effusioni. L’esterna con Nadia, invece, non è andata molto bene in quanto il ragazzo ha ammesso di vederla un po’ troppo distante.