In queste ore Beatrice Luzzi ha deciso di aprire la box delle domande su Instagram in cui ha risposto a svariate curiosità dei suoi fan. L’opinionista di questa edizione del Grande Fratello si è soffermata soprattutto su alcune faccende che riguardano il reality show. Nel farlo, però, ha criticato in maniera velata il comportamento di Alfonso Signorini e non solo.

Ecco come Beatrice Luzzi ha “sabotato” il televoto del GF

Beatrice Luzzi ha risposto alle domande dei fan ed ha toccato degli argomenti piuttosto delicati. L’opinionista ha parlato di Helena Prestes, finendo per esprimere dei giudizi che non sono stati molto apprezzati dagli utenti del web, specie perché la giovane è attualmente al televoto. Un utente ha invitato la donna a non commentare più in maniera negativa la Prestes. Beatrice ha subito replicato dicendo di reputare la concorrente una ragazza piena di virtù che, tuttavia, mostra difficilmente.

Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello, infatti, Helena si sta comportando da grande giocatrice, ma questo la sta rendendo anche una persona che non fa altro che fomentare odio e attaccare le altre donne, dando luogo anche a comportamenti piuttosto discutibili. Tra di questi, ad esempio, Beatrice ha citato il gesto di Helena di portare con sé in tugurio il ragazzo di un’altra. Ad ogni modo, l’opinionista ha detto di limitarsi semplicemente ad esprimere le sue opinioni sugli argomenti nei quali è chiamata ad intervenire.

L’affondo di Beatrice ad Alfonso Signorini

Parlando sempre del suo ruolo al Grande Fratello, poi, Beatrice ha fatto delle considerazioni che sono andate un po’ contro Alfonso Signorini. Nello specifico, un utente le ha chiesto per quale ragione non interviene quasi mai sulle questioni che riguardano Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Ebbene, a tal proposito, la donna ha detto che, purtroppo, Alfonso non le dà quasi mai la parola quando si tratta dei due ragazzi. Nel caso in cui le cose dovessero cambiare, Beatrice non esiterebbe certamente a dire la sua. Ad ogni modo, ha anticipato agli utenti del web quello che è il suo parere in merito a Spolverato.

A tal proposito, ha detto di reputarlo un giocatore ossessivo, un narcisista aggressivo e poco generoso nei riguardi della sua compagna. Malgrado questo, però, in diverse occasioni l’ha difeso e immunizzato proprio per proteggerlo da alcuni giudizi pesanti provenienti dall’esterno. Adesso non resta che attendere la puntata del GF di questa sera per vedere se Alfonso Signorini le darà finalmente la parola in modo da commentare anche in diretta questa situazione.