Dopo Francesca Sorrentino, anche Gianluca Costantino ha deciso di tornare sui social dopo la messa in onda della scelta della tronista a Uomini e Donne. Il ragazzo ha pubblicato un contenuto su Instagram che ha commosso tutti i fan. A lasciare spiazzati i fan sono state anche delle parole rivolte a Francesca.

L’intervento di Gianluca Costantino dopo la scelta a Uomini e Donne

L’epilogo del trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne non è stato certamente tra i migliori. La ragazza è uscita dal programma con Gianluca Costantino, dando luogo ad una scelta del tutto atipica. Purtroppo, però, la loro frequentazione è durata pochissimi giorni, e adesso si è già conclusa. Ebbene, entrambi sono tornati sui social per commentare quanto accaduto.

Le parole scritte da Gianluca hanno toccato particolarmente il cuore dei fan. Il giovane ha esordito ringraziando tutte chi gli ha dato la possibilità di mettersi in gioco in questa avventura. Gli ultimi due anni della sua vita, purtroppo, non sono stati assolutamente facili a causa della perdita della sua mamma. Dal punto di vista sentimentale le cose non sono andate certamente meglio, sta di fatto che contestualmente alla perdita si è conclusa anche la sua ultima relazione. Proprio in virtù di questo, Gianluca era desideroso di innamorarsi di nuovo e di incontrare una persona in grado di fargli battere di nuovo il cuore. Il giovane credeva che questa persona potesse essere Francesca, ma le cose non sono andate in questo modo.

Le inaspettate parole per Francesca Sorrentino

Malgrado l’epilogo che c’è stato, però, Gianluca Costantino ha ammesso di non recriminarsi nulla, in quanto si è sempre comportato in maniera onesta, si è messo in gioco e ce l’ha messa tutta per arrivare al suo scopo. Se le cose non sono andate come dovevano non è colpa di nessuno. Ciò che conta davvero è vivere appieno ogni avventura e ogni emozione, senza pensarci troppo su, e questo è proprio ciò che ha cercato di fare.

In virtù di questo, dunque, Costantino ha voluto ringraziare tutto lo staff di Uomini e Donne e anche Francesca Sorrentino per quello che le ha trasmesso in questi mesi. Infine, il ringraziamento più profondo è andato a se stesso, in quanto, ancora una volta, ha avuto il coraggio di rischiare. Le parole di Gianluca hanno toccato il cuore di molti e chissà che non venga offerta anche a lui la possibilità di rimettersi in gioco al trono di Uomini e Donne.