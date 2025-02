La conoscenza tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino pare sia già giunta al termine dopo pochissimi giorni dalla fine del percorso a Uomini e Donne. La scelta dell’ex tronista era apparsa a tutti un po’ forzata e insignificante e, in effetti, stando a quanto emerso in queste ore, sembrerebbe proprio così.

La segnalazione su Francesca e Gianluca dopo Uomini e Donne

Francesca e Gianluca pare si siano già lasciati. In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha ricevuto alcune segnalazioni secondo le quali sembrerebbe che i due abbiano deciso di porre fine alla relazione dopo così poco tempo. A commettere degli errori, determinando il conseguente allontanamento tra di loro, pare sia stata Francesca.

Sembra, infatti, che la ragazza, una volta terminata la sua esperienza nel programma, avrebbe iniziato a trovare il suo ex corteggiatore un po’ troppo pesante. Proprio per tale ragione, Francesca avrebbe smesso di farsi sentire e si sarebbe addirittura fatta negare al telefono facendo rispondere le sue amiche al suo posto. Questo, chiaramente, ha contribuito a generare un certo allontanamento tra i due, che avrebbe portato alla rottura.

La Sorrentino e Costantino tacciono sulla faccenda

Stando a quanto emerso da queste segnalazioni, dunque, sembrerebbe proprio che Francesca si sia comportata piuttosto male nei confronti del ragazzo che, invece, era interessato a proseguire la conoscenza. C’è da dire, però, che almeno per il momento i diretti interessati non hanno proferito parola sui social, non confermando né smentendo le indiscrezioni che sono trapelate. Per tale ragione, non resta che attendere i prossimi giorni per vedere se commenteranno in qualche modo la cosa.