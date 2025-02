Altro colpo di scena a Uomini e Donne nel corso delle registrazioni, in particolar modo durante quella avvenuta ieri, mercoledì 12 febbraio. Dopo aver assistito alla segnalazione su Chiara Pompei, che ha determinato la sua uscita dal programma durante le riprese dell’11 febbraio, adesso è toccato a Mario Cusitore. Dopo un’ennesima segnalazione, infatti, il cavaliere è stato costretto ad andare via, pare per sempre.

La segnalazione su Mario Cusitore a Uomini e Donne

Mario Cusitore è stato, molto probabilmente, il cavaliere di Uomini e Donne che ha ottenuto il maggior numero di segnalazioni. Non sono bastate tutte quelle pervenute nel corso del trono di Ida Platano, anche ora che Mario era passato al Trono Over, la musica non è cambiata. Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni in merito alla registrazione di ieri di UeD rivelano che in studio sia arrivata una segnalazione secondo la quale Mario avrebbe baciato in un locale un’ex tronista della trasmissione, ovvero, Nicole Santinelli.

Nicole ha partecipato all’edizione 2022/2023 del programma ed è divenuta nota soprattutto per le sue aspre discussioni con Roberta Di Padua. Adesso, la giovane è tornata al centro dell’attenzione a causa di questo intrigo con Mario. Il cavaliere è stato duramente attaccato al centro dello studio, soprattutto da Gianni Sperti, che da sempre è un suo detrattore e non lo ha mai reputato un uomo sincero ai fini del programma.

Nicole Santinelli conferma la segnalazione e Mario va via

Ad ogni modo, in questa circostanza non c’è stato molto da controbattere o da negare, in quanto a confermare la segnalazione è stata direttamente Nicole Santinelli. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata raggiunta telefonicamente dalla redazione del programma ed ha ammesso quanto emerso in merito al flirt avuto con Cusitore. Per Mario, dunque, non c’è stata altra strada se non quella di lasciare la trasmissione, in molti sperano per sempre.

Passando al trono di Gianmarco Steri, invece, il ragazzo è uscito con Cristina. Il giovane, però, non è rimasto molto contento, in quanto ritiene la corteggiatrice non interessata a lui. Lei ha provato a difendersi, ma non c’è stato modo di far cambiare idea al tronista. Al Trono Over, invece, c’è stata una discussione tra Giuseppe e Sabrina. Il cavaliere ha deciso di interrompere la frequentazione in quanto sente di non nutrire qualcosa di abbastanza forte per lei.

Il commento sarcastico di Pierpaolo Siano

Nel frattempo, la notizia inerente l’uscita dal programma di Mario Cusitore ha fatto il giro del web ed è arrivata anche a Pierpaolo Siano, ex corteggiatore di Ida Platano e “rivale” di Mario. Ebbene, il giovane ha commentato in maniera decisamente sarcastica quanto verificatosi durante la registrazione del 12 febbraio di Uomini e Donne. Il protagonista, infatti, ha ironizzato sul fatto che questa fosse l’ennesima segnalazione su Mario e che, molto probabilmente, raggiunto un certo numero si sarebbe vinto qualcosa.