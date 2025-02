La registrazione dell’11 febbraio di Uomini e Donne è stata caratterizzata da un colpo di scena inaspettato. Nel dettagli, la nuova tronista Chiara Pompei ha abbandonato il Trono dopo pochissimo tempo dal suo inizio. La giovane 23enne si è trovata protagonista di una segnalazione che l’ha mandata in confusione.

Chiara lascia il Trono di Uomini e Donne: ecco cosa è successo

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione che è stata effettuata ieri rivelano che Chiara Pompei ha lasciato il Trono. Maria De Filippi ha invitato la giovane a sedersi al centro dello studio per parlarle, ma ha subito provveduto a tranquillizzarla dicendo che non fosse nulla di grave e che a 23 anni cose del genere possono capitare. Successivamente, poi, Maria ha mostrato alla giovane alcune segnalazioni sul suo conto. Un certo Riccardo ha scritto alla redazione dichiarando di essere il fidanzato di Chiara.

Dinanzi queste parole, la giovane ha provato a spiegarsi ammettendo di aver avuto con il ragazzo una relazione altalenante. Lei era molto presa, ma lui non sembrava sulla sua stessa lunghezza d’onda, pertanto, quando le è stato offerto il Trono ha deciso di accettare per andare avanti. Dopo poco, poi, Riccardo è entrato in studio e i due hanno avuto un confronto durante il quale si sono anche scontrati. Dopo un bel po’ di battibecchi, però, i due hanno preso la decisione di uscire insieme dalla trasmissione.

Anticipazioni Gianmarco e Trono Over della registrazione di UeD dell’11 febbraio

Gianmarco Steri è uscito con due ragazze. L’uscita con Liane è stata molto bella e i due si sono anche abbracciati calorosamente. Per quanto riguarda l’uscita con Francesca, invece, anche in questa occasione il tronista si è trovato bene ed in studio ha anche rivelato di essere più attratto da quest’ultima. Liane si è risentita e Gianmarco ha voluto ballare con lei.

Passando alle dinamiche del Trono Over, invece, Tina Cipollari è uscita con Cosimo e Angelo. Sabrina, dal canto suo, ha interrotto la conoscenza con il cavaliere che stava frequentando Anche Margherita ha scelto di chiudere con un ragazzo che stava conoscendo in quanto quest’ultimo si è sentito anche con Morena.