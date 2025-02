Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 14 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 14 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’energia di Venere nel tuo segno suggerisce la presenza di amore ardente, la fiamma della passione in determinate circostanze si accende. Ebbene, alcune persone possono aver commemorato un avvenimento significativo di recente, il che potrebbe indicare l’aspettativa di novità all’orizzonte.

Oroscopo del Toro

In merito al segno zodiacale del Toro, presumo che per questo San Valentino si prospetta un successo. Ho delle previsioni che entro la conclusione della settimana, ci sarà un risultato positivo. Non è una coincidenza che nel mio oroscopo di lunedì, ho posizionato il Toro in pole position. Se hai avuto l’infelice esperienza di una truffa o un inganno, le possibilità di rimedio ci sono.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, auguri calorosi per San Valentino! Le stelle predicono per voi un clima favorevole in cui amore e incontri fruttuosi prosperano. Febbraio può diventare il periodo ideale per riconsiderare la vostra posizione professionale e pensare a come dare una nuova marcia alla vostra carriera.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, potrebbe apparire un San Valentino un po’ riflessivo e offuscato. Ovviamente, non tutte le relazioni stanno attraversando un periodo difficile, ma è importante non cadere nella troppa sensibilità. Evitate di esprimere malcontento se qualcosa non procede come desiderato.

Oroscopo del Leone

Leone, in questo momento la tua forza e la tua passione sono in evidenza. In occasione di San Valentino, auspico per te grandi gioie. L’apice della tua creatività si manifesta sia in ambito amoroso che professionale.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’attuale passaggio di Mercurio in opposizione potrebbe innescare alcune reconsiderazioni. Queste potrebbero coinvolgere principalmente la sfera lavorativa o la gestione delle finanze, influenzando dunque anche i rapporti con gli altri, incluso il partner sentimentale. Pertanto, in questo San Valentino, è consigliata una dose extra di pazienza. Sarà un periodo più orientato alla meditazione che all’azione.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, abbiamo riscontrato che, tra problemi personali e momenti di malessere, l’amore non ha portato i frutti sperati negli ultimi tempi. Forse, proprio perché non stavi bene, non sei riuscito a esprimere il tuo potenziale. E’ giunto il momento di fare una svolta, alimentando la fiducia. Attenzione, questo San Valentino si presenta con Venere in opposizione, quindi è fondamentale evitare le controversie.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’astrologia segnala una luna benevola nel tuo cielo, sottolineando che l’amore non si limita al partner affettivo, ma riguarda anche le relazioni familiari e di amicizia. Di conseguenza, troverai opportunità per rafforzare i legami con le persone che ti sono care. Inoltre, c’è da notare che la luna è alquanto peculiare oggi. Dunque, se celebrare l’amore non sarà possibile oggi, prospetta di posticipare un incontro importante al fine settimana, potrebbe rivelarsi un’opzione sagace.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, un affettuoso San Valentino ti aspetta con Venere che svolge un ruolo favorevole. Tuttavia, c’è una certa preoccupazione sul fronte lavorativo, ma non portiamola nell’amore, ti suggerisco. Anche se la serata potrebbe sembrare un po’ poco brillante, ci saranno ampie opportunità per riscattarsi domani. San Valentino, dopotutto, può essere celebrato anche sabato o domenica senza alcun contrattempo.

Oroscopo del Capricorno

Cari Capricorni, attualmente l’amore sembra stare un po’ in secondo piano; forse siete più concentrati su questioni legate al lavoro. Potreste avere delle incertezze, ma date retta al mia astrologia: l’influenza della luna favorisce le emozioni. Durante San Valentino, quindi, lasciatevi guidare da queste vibrazioni uniche e particolari. Evitate di rinchiudervi in voi stessi.

Oroscopo dell’Acquario

Sotto l’energia positiva di Venere, una meravigliosa festa dell’amore attende gli Acquario. Buon San Valentino! Le coppie che si amano potrebbero utilizzare questo momento per pianificare per il futuro, pensando con lungimiranza ai mesi estivi che stanno per arrivare. Le decisioni prese in questa fase avranno un impatto significativo sul domani.

Oroscopo dei Pesci

Nativi del segno dei Pesci, come avevo anticipato nelle mie recenti previsioni astrologiche, dal 14 vedrete un deciso cambiamento. Alcuni di voi potranno godere di notevoli successi personali, altri raggiungeranno finalmente quel traguardo tanto agognato. Auguro inoltre che l’amore riprenda un ruolo centrale. Approfitto per congratularmi con coloro che hanno superato i loro esami.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.