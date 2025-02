Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 11 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 11 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti aspettano giornate energiche e bellicose. Marte, pianeta dominante del tuo segno, si trova in una posizione un po’ delicata, quindi avrai bisogno di difenderti da eventuali critiche o malintesi da coloro che forse non ti vedono sotto una luce positiva. Tuttavia, hai una grande forza interiore e sei in grado di affrontare le sfide. Attualmente, stai vivendo un periodo in cui sei al centro dell’attenzione, un ritorno sul palcoscenico dopo un tempo di difficoltà. I sentimenti e le relazioni sentimentali sono in primo piano.

Oroscopo del Toro

Inauguro con gioia un periodo assai favorevole per gli audaci Toro. Nell’augurarmi che possiate raccogliere frutti significativi per la fine di questa settimana, vedo anche un ritmo incerto per coloro che si trovano in una posizione precaria. Non preoccupatevi però, l’universo si allinea a vostro favore nella seconda metà del mese, un periodo che holderà notevole importanza. In questo tratto di tempo, potrebbero presentarsi complicazioni economiche – certo, nelle scorse due settimane alcuni di voi hanno incontrato inconvenienze in questo senso. Dal 14 in poi, però, vedo un recupero considerevole. Saggezza e pazienza, miei tenaci Toro.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il firmamento ha qualcosa di speciale per voi in serbo – una Venere sorridente. Questo aspetto astrale è un presagio positivo per le relazioni, le conoscenze e le amicizie. E il messaggio che il pianeta dell’amore ci invia? Solo uno: immergetevi nella vostra vita affettiva. Perciò, non mancate di entusiasmo e di audacia.

Oroscopo del Cancro

Nell’ambito sentimentale, intravedo per il Cancro alcune incertezze. Per la sfera lavorativa, invece, prevedo l’arrivo di opportunità interessanti. Non è detto che tutte le coppie sperimentino liti o divergenze – come ho sottolineato di recente – tuttavia, potrebbero emergere alcune carenze, considerando l’imminente arrivo del 14 febbraio, giorno di San Valentino. Suggerisco attenzione particolare a questo periodo.

Oroscopo del Leone

A Leone, voto di favore. Da nota, Mercurio smetterà di opporsi a te a partire da venerdì. Questo suggerisce un risveglio della tua sensualità e della tua creatività. Se c’è qualcuno che ti attrae, apprezzerai un cambiamento nei tuoi sentimenti. Prova a pianificare un appuntamento!

Oroscopo della Vergine

Cari amici della Vergine, prestate attenzione perchè le incertezze non riguardano la sfera sentimentale, ma piuttosto piani lavorativi ancora in fase iniziale. Come avevo anticipato nel mio prezioso libro, la metà finale di Febbraio sarà caratterizzata più da riflessioni che da azioni concrete. La situazione astrale, con Venere che non vi è più avversa, suggerisce che coloro fra di voi che hanno sperimentato tensioni familiari, avranno l’opportunità di superarle.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il focus è sul tuo campo lavorativo grazie a un affascinante aspetto tra Marte e Venere. Sulla fronte emotiva, prevale un certo caos che potrebbe turbare la tua vita sentimentale. Tuttavia, il tuo cielo professionale ti regala una visibilità notevole. Anche se Marte in aspetto dissonante richiede un’ondata di cautela rispetto alle critiche, il mio consiglio è di lasciare che eventuali provocazioni ti colpiscano senza lasciare traccia.

Oroscopo dello Scorpione

Amico del segno dello Scorpione, è giunto il momento di ritirarti in un breve periodo di meditazione e introspezione. Nonostante i risultati ottenuti finora, senti che c’è ancora un cammino da percorrere e traguardi da raggiungere. Da Venerdì, in coincidenza con San Valentino, un meraviglioso transito astrale prenderà il via, portandoti benefici sia sul fronte lavorativo che in quello affettivo.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, in questo periodo Venere ti sorride, ma attenzione a Giove che si mostra un po’ teso. Ciò si traduce nel fatto che l’amore prende il centro della scena. Tuttavia, se hai riscontrato delle difficoltà nella sfera lavorativa o se ancora non vedi con chiarezza il tuo percorso futuro, resta calmo. Prenditi un momento per dedicarti alle tue passioni.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il mio consiglio è di mantenersi un po’ in disparte in questo periodo, la tendenza a cadere in discussioni superflue, sia nelle relazioni affettive che nel contesto lavorativo, è elevata. Innanzitutto, siate pazienti e gestite il senso di affaticamento.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, ho sempre affermato che le vostre stelle, particolarmente Venere, stanno incoraggiando i rapporti. In questo periodo astrale, proprio le relazioni non ufficiali possono trovare conferma. Anche coloro che sono alla ricerca di una vittoria professionale, troveranno un cielo stellato a loro favore.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, le tue giornate sono permeate di stimoli e curiosità, con un tocco di sospetto optimismo. Proprio perché Mercurio, a partire da venerdì, si farà sentire nel tuo segno, portando con sé una notevole energia per coloro che sono impegnati nel mondo del lavoro. Questo pianeta, infatti, ti sosterrà nel creare legami proficui e nell’ottenere l’approvazione che cerchi. Insomma, prevedo che questa settimana culminerà con un risultato positivo, un autentico trionfo.

