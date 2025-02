Nella casa del Grande Fratello è nata una nuova coppia, ovvero, quella formata da Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. I due hanno pian piano iniziato ad avvicinarsi, sino ad arrivare al punto di fare dichiarazioni molto importanti. In queste ore, infatti, la ragazza ha svelato di nutrire un sentimento molto forte nei riguardi del compagno d’avventura, ovvero, l’amore. Peccato, però, che l’idillio del momento è stato interrotto poco dopo a causa di una discussione tra i due.

La confessione di Chiara ad Alfonso al GF

Chiara ha confessato ad Alfonso di essere innamorata di lui. La giovane ha preferito andarci piano e fare questa confessione con una certa titubanza. A tal riguardo, ha invitato D’Apice a prendere le sue parole con le pinze, in quanto è consapevole che la loro sia una relazione nata da poco tempo e che hanno ancora molta strada da fare, tuttavia, sente davvero che qualcosa di importante stia nascendo.

Alfonso, chiaramente, non ha potuto fare a meno di essere felice per le parole della ragazza ma, almeno per il momento, ha preferito non sbilanciarsi a sua volta ammettendo di ricambiare lo stesso sentimento. Purtroppo, però, l’idillio di questo momento è stato interrotto da una discussione avvenuta tra i due poco dopo.

Scoppia la lite tra la Cainelli e D’Apice: incomprensioni tra i due

Dopo che Chiara ha confessato ad Alfonso di essere innamorata di lui, tra i due è scoppiata una lite. Ad intavolare la discussione è stato D’Apice, il quale ha ammesso di non gradire alcuni comportamenti della compagna. Nel dettaglio, il giovane ha lamentato il fatto che, in diverse occasioni, gli è capitato di notare che la giovane fosse assente e spenta. Questo suo atteggiamento gli ha generato delle domande, che non ha esitato a fare alla diretta interessata.

Chiara si è difesa dicendo di non dovergli dare alcuna spiegazione in quanto le capita di avere dei momenti in cui è un po’ più pensierosa. La ragazza ci ha anche tenuto a specificare che le capita spesso di avere questi sbalzi d’umore, pertanto, Alfonso se desidera stare con lei deve imparare ad accettarli e a non giudicarli. Chiara, a sua volta, ha recriminato ad Alfonso di essere un po’ troppo serio e impostato. Alfonso ha chiosato dicendo di non riuscire a discutere con lei, quindi, ha preferito interrompere il dibattito senza trovare un punto d’incontro. Come andrà a finire tra i due?