Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 10 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 10 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sarebbe utile avere un po’ più di pazienza, tuttavia, comprendo la tua natura facilmente irritabile. Potrebbero prendere di mira la tua reazione ad alcune provocazioni. Rimani cauto, per non fare affermazioni errate. Consiglio di posticipare ad un altro giorno eventuali incontri importanti.

Oroscopo del Toro

Toro, non preoccuparti dell’operazione che vuoi intraprendere perché sei sotto tutela. Inoltre, una volta passata la festività di San Valentino, avrai il vantaggio di avere Mercurio dalla tua parte e non soltanto potrai affrontare e sistemare un problema lavorativo, ma riuscirai anche a riscoprire il tuo lato sentimentale. La possibilità di trovare l’amore sarà più alla tua portata.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, dai ascolto al mio consiglio perché le tue giornate risulteranno parecchio impegnative. Potrebbe trattarsi della fase preparatoria per qualche grande decisione che arriverà nella seconda metà dell’anno. Prevedo che molti avranno l’opportunità di affermare il loro interesse verso un nuovo impiego o incarico, o potrebbe essere necessario superare un test o un esame entro Maggio. La giornata di oggi, in particolare, ti favorirà nella gestione di questa situazione, dando prova di buona capacità.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, cosa noto con una certa perplessità nel vostro cielo di Febbraio è l’aspetto sentimentale. Non necessariamente preannuncia una tempesta imminente, ma potreste ritrovarvi un tantino più critici o esigenti di attenzioni. Fate attenzione nelle interazioni con Ariete e Capricorno.

Oroscopo del Leone

Salve Leone, riscoprirai un po’ della serenità persa di recente. Presto vedrai la luna nel tuo segno, unitamente ad un favorevole influsso di Venere, preannuncio di una piacevole ondata energetica sul piano emotivo. Sarai portato a dedicare grande importanza alla sfera familiare, migliorando così il rapporto con i tuoi cari, specie tra genitori e figli.

Oroscopo della Vergine

Per te, Vergine, il periodo di tensione sperimentato in dicembre e gennaio sta per finire e la serenità sta per tornare sotto questo cielo. Ma per farlo, è importante che tu abbia una visione chiara della tua carriera. Tuttavia, voglio rassicurarti che se l’amore non è presente nella tua vita in questo momento, ciò può essere bilanciato.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sembra che le questioni d’amore siano al momento meno pressanti per te, in quanto c’è qualcosa che desideri liberare dal tuo cuore. Potresti aver la sensazione che la tua reputazione sia stata danneggiata o sentirti in diritto di una riparazione a livello professionale. Ecco, febbraio sembra proprio il mese in cui canalizzerai le tue energie per invertire la tendenza.

Oroscopo dello Scorpione

Cari Scorpioni, i vostri giorni potrebbero essere all’insegna del consenso grazie alla vostra dinamicità rafforzata. Inoltre, la luna oggi è dalla vostra parte, garantendo un flusso energetico positivo. Da segnalare che dal 14 di questo mese il pianeta Mercurio entrerà in una fase attiva, sprigionando forze positive. Pertanto, per chiunque sia stato costretto a una pausa, sia essa per ragioni professionali o personali, preparatevi a ricevere una spinta propulsiva. Si prospettano nuovi progetti promettenti, specialmente per voi che siete dotati di una forte vena creativa.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, continua a lampeggiare la tua luce d’amore, Venere sarà con te per molto tempo, avendo un ruolo importante non solo nelle relazioni intime ma anche nell’amicizia e nella negoziazione di nuovi patti. Tuttavia, con Giove in opposizione, sarebbe saggio rimanere cauti sul fronte lavorativo. Le opportunità più promettenti sembrano essere avvistate tra Maggio e Giugno, quindi se c’è un contratto o un’intesa bloccata, aspettiamo qualche settimana prima di procedere.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ascolta: Marte e Venere oggi non sono delle tue parti e stanno creando un’atmosfera tesa interiore. La tua pazienza è messa a dura prova, e sembra che tu voglia avere il controllo totale nelle questioni amorose. Attenzione, questa postura così radicale potrebbe crearci non pochi grattacapi.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, il transito di Mercurio nel proprio segno non rappresenta solo un periodo di favori, ma offre anche l’opportunità di aspirare a realizzazioni grandiose. Grazie all’incoraggiamento di Giove, la loro creatività sarà al massimo. Sarà un periodo ideale per circondarsi di amici leali e programmare un ritrovo in tempi brevi.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, il firmamento v’è propizio con una Luna molto amica. Dal 14 febbraio, Mercurio entrerà nel vostro segno rendendo questo mese estremamente promettente e positivo. Tuttavia, non ignorate gli impegni che vi attendono. Potrebbe essere un’occasione inaspettata per riacquistare il centro della scena in amore, un suggerimento che desidero rivolgere soprattutto a coloro che hanno subito una delusione o a chi si sente solo. È il momento di tornare a scommettere su voi stessi.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.