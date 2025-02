Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, torna con un doppio appuntamento ricco di emozioni, storie personali e celebrazioni. Il programma, in onda sabato 8 e domenica 9 febbraio, promette di offrire al pubblico momenti di riflessione e intrattenimento attraverso le esperienze di vita dei suoi ospiti.

Celebrazioni e rivelazioni: gli ospiti del sabato a Verissimo

Sabato pomeriggio, a partire dalle 16.30, Verissimo accoglierà Emanuela Folliero per celebrare i suoi splendidi 60 anni. La storica annunciatrice televisiva sarà in studio insieme al figlio Andrea, condividendo i momenti più significativi della sua vita personale e professionale.

Un altro momento clou della puntata sarà l’intervista esclusiva a Simona Guatieri, che aprirà il suo cuore riguardo al tradimento subito dall’ex marito, il calciatore Keita Baldé. Una storia dolorosa che la Guatieri ha deciso di raccontare pubblicamente per la prima volta.

La trasmissione continuerà con i festeggiamenti per i 40 anni di carriera dell’artista Dario Ballantini, noto per le sue imitazioni e performance artistiche che hanno lasciato un segno nel panorama televisivo italiano. Insieme a lui, Rebecca Staffelli sarà presente in studio con la madre Matilde per condividere le loro esperienze familiari.

Non mancherà il racconto del percorso di vita di Bernardo Cherubini, fratello del famoso cantante Lorenzo Jovanotti ed ex concorrente del “Grande Fratello”. Bernardo parlerà delle sue sfide personali e professionali in un’intervista sincera e toccante.

Infine, il sabato si chiuderà con una nota romantica grazie alla presenza della coppia formata da Raffaella e Brando, protagonisti amatissimi del programma Uomini e Donne, che racconteranno come hanno ritrovato l’amore dopo un periodo difficile.

Confessioni intime e ricordi: la domenica di Verissimo

Domenica alle ore 16.00, Silvia Toffanin accoglierà Sabrina Salerno, icona degli anni ’80 e ’90, che condividerà il periodo complicato che ha recentemente affrontato. Un’opportunità per conoscere meglio una figura tanto amata dal pubblico italiano.

Barbara Lombardo interverrà per ricordare con affetto suo marito Totò Schillaci, scomparso prematuramente a settembre all’età di 59 anni. Un momento toccante che permetterà ai telespettatori di rivivere i momenti più importanti della vita del celebre calciatore.

In studio ci sarà anche Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, che parlerà della sua nuova avventura sul trono del dating show condotto da Maria De Filippi. La Cipollari si racconterà in modo inedito mentre cerca un nuovo amore.

Mauro Coruzzi, conosciuto come Platinette, offrirà un intenso ritratto della sua vita dopo essere stato colpito da un attacco ischemico nel marzo del 2023. Un’occasione per riflettere sulla fragilità umana attraverso le parole di uno dei personaggi più carismatici della televisione italiana.

La puntata si arricchirà ulteriormente con la storia d’amore tra la ballerina Anbeta Toromani e il compagno Alessandro Macario. I due artisti condivideranno la loro passione comune per la danza che li ha uniti nella vita privata oltre che sul palco.

Infine, Ilaria Galassi farà ritorno nello studio televisivo dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello. L’ex ragazza di “Non è la Rai” racconterà il suo percorso emotivo degli ultimi cinque mesi lontano dai suoi affetti più cari.

Questo weekend su Verissimo promette quindi una serie di racconti personali intensi ed emozionanti che lasceranno il pubblico riflettere sulle gioie e le sfide della vita.