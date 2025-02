Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 9 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 9 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Nel segno dell’Ariete, ci sarà un’ondata di sentimenti veri grazie alla duratura presenza di Venere che sottolineerà l’importanza dell’amore, dell’affetto e dell’amicizia. Non importa in quante forme vi esprimiate, l’essenziale è che sia qualcosa di autentico, che nasce dal profondo del vostro cuore e raggiunge direttamente la persona che amate. Sarebbe davvero un dispiacere non sfruttare a pieno questa benefica influenza planetaria.

Oroscopo del Toro

Toro, concentrarsi su ciò che si può effettivamente raggiungere è preferibile piuttosto che preoccuparsi per gli spettri del passato. Come sottolineavo precedentemente, la tua natura pragmatica e razionale ti distingue. Mi rivolgo a tutti, esortando a fare un sincero esame della propria situazione, specialmente nell’arena lavorativa. Eventuali incarichi pendenti prima del 14 potrebbero non ricevere riscontri, ma successivamente la situazione migliorerà.

Oroscopo dei Gemelli

I nativi del segno dei Gemelli sono costantemente in movimento, un motore senza freni simile a una macchina della contea in azione ininterrottamente. La loro natura li rende avversi alla quiete, spinti dall’esigenza di circondarsi di persone. Questa domenica, a mio avviso, è perfetta per loro per trascorrerla in compagnia di individui amabili. Il sostegno di Venere favorisce l’ambito sentimentale.

Oroscopo del Cancro

Per il segno zodiacale del Cancro, sarà fondamentale palesare con sincerità i propri sentimenti e gestire con trasparenza le relazioni umane, poiché nei prossimi tempi Venere potrebbe generare qualche conflitto o alimentare qualche litigio. Sarà necessario prestare particolare attenzione nell’interagire con i Bilancia e i Capricorno.

Oroscopo del Leone

Leone, la settimana che hai appena superato è stata gravosa, ma oggi è il giorno perfetto per riguadagnare la tua pace interiore. Venere, inoltre, sta per rendere più evidente una certa emozione. Se sei già in una relazione, questa sarà rafforzata. Se non sei coinvolto in alcuna storia d’amore, è probabile che tu ne cerchi una e, chissà, potresti anche trovarla.

Oroscopo della Vergine

Come Paolo Fox, vedo che per il segno della Vergine, rispetto alla stessa stagione dell’anno precedente, le circostanze si sono profondamente modificate. Ho avvertito nelle carte un sentiero di crescita personale molti impegnativo per te. Tuttavia, inizia a delinearsi all’orizzonte una promessa di risolutioni favorevoli. Il pianeta Marte offre un impulso dinamico che trasforma i tuoi pensieri in pura positività.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, senza ombra di dubbio, sono gli sforzi nel sociale e nel professionale che rappresentano l’essenza di tutto. Sentiamo che desideri mettere a segno una vittoria personale, ma presta attenzione: la presenza di Venere in opposizione invia un segnale di revisione sentimentale, o forse sta indicando a te delle tensioni inaspettate legate al passato, ma anche al presente.

Oroscopo dello Scorpione

Il fine settimana si prospetta significativo per lo Scorpione, particolarmente la domenica che si distingue per dei risvolti affettivi. Probabilmente, lo Scorpione avrà il desiderio di sondare le intenzioni di una persona provocandola. Tuttavia, consiglierei di non esagerare.

Oroscopo del Sagittario

Nel segno del Sagittario, gli astri gratificano i coraggiosi e tu, sempre in prima linea, soprattutto quando si profila all’orizzonte una nuova esperienza. A tutto ciò, si aggiunge l’entrata di Venere in un transito affascinante legato all’amore; non è un mistero che in questi giorni il tuo magnetismo è a livelli altissimi.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, le stelle ci indicano delle giornate un tantino caotiche. L’origine di questo disordine potrebbe risiedere in coloro che non prestano la dovuta attenzione alle vostre parole. In ambito relazionale ed affettivo, una Venere dissonante potrebbe sommare al quadro qualche episodio stressante. Insomma, sarebbe auspicabile definire i contorni delle situazioni ambigue, se ce ne fossero.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario devono rimanere vigili, dato che l’attuale posizione di Mercurio insegna un forte stimolo per le idee, generando creatività. Le coppie Acquario innamorate stanno per vivere momenti entusiasmanti, con un evento o un progetto speciale da evidenziare sul calendario, che dovrebbe realizzarsi prima dell’autunno.

Oroscopo dei Pesci

Acquario, il tuo oroscopo si preannuncia ricco di spunti e intuizioni rilevanti. Ricorda, dal 14, giorno di San Valentino, Mercurio farà il suo ingresso nel tuo segno. Dunque, febbraio non si configurerà solo come il mese dell’amore, ma anche come un periodo di riscoperta creativa, di trasformazioni, novità e nuovi progetti. In sintesi, tutto ruota attorno a te e questo lo vedremo nei giorni a venire.

