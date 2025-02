Tony Roberts, un volto familiare e amato nel mondo del cinema e del teatro, ci ha lasciati all’età di 85 anni. Conosciuto per la sua collaborazione con Woody Allen, Roberts è stato una figura di spicco sia a Broadway che sul grande schermo. Scopriamo insieme il percorso di questo talentuoso attore che ha saputo conquistare il pubblico con la sua presenza scenica unica.

Un caratterista di successo

Tony Roberts non era solo un attore, ma una vera e propria istituzione nel mondo dello spettacolo. La sua carriera teatrale iniziò nel 1961 e si estese fino al 2009, durante la quale recitò in ben 23 spettacoli a Broadway. Tra i titoli più celebri ricordiamo “A piedi nudi nel parco“, dove sostituì niente meno che Robert Redford, e “Victor/Victoria“. La sua abilità nel trasformarsi in personaggi vivaci e sicuri di sé lo rese perfetto per le commedie musicali – un genere che padroneggiava con naturalezza.

Roberts incontrò Woody Allen nel 1966 durante la produzione della commedia “Don’t Drink the Water“. Da quel momento, la loro collaborazione divenne leggendaria. Interpretò ruoli memorabili in film come “Io e Annie” (1977) e “Provaci ancora, Sam” (1972), dove la sua presenza robusta contrastava magnificamente con il carattere nevrotico di Allen. Ma non finisce qui: lavorarono insieme anche in “Stardust Memories” (1980) e “Hannah e le sue sorelle” (1986), tra gli altri.

Un eclettico talento del grande schermo

Nonostante la sua forte presenza teatrale, Tony Roberts non disdegnava il cinema. Ha partecipato a numerosi film di successo, tra cui “Serpico” (1973) diretto da Sidney Lumet e “Il colpo della metropolitana” (1974) di Joseph Sargent. Il suo talento poliedrico gli permise di spaziare tra generi diversi – dal dramma al thriller fino alla commedia – mantenendo sempre una qualità interpretativa elevata.

Roberts non si limitò solo al cinema tradizionale; infatti, apparve anche in produzioni televisive come “La signora in giallo” e “Law & Order“, dimostrando una versatilità rara tra gli attori della sua generazione. La sua capacità di adattarsi a ruoli diversi lo rese un volto familiare per molti spettatori.

La vita personale di Tony Roberts fu altrettanto interessante: nato David Anthony Roberts a New York il 22 ottobre 1939, proveniva da una famiglia legata al mondo dello spettacolo – suo padre era l’annunciatore radiotelevisivo Ken Roberts. Dopo essersi laureato alla Northwestern University, intraprese subito la carriera teatrale che lo avrebbe portato alla ribalta.

La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla figlia Nicole Burley al “New York Times”, segnando così la fine di un’era per molti appassionati di teatro e cinema.

Mentre riflettiamo sulla carriera straordinaria di Tony Roberts, ci chiediamo quale sarà l’eredità che lascerà ai futuri attori? Continueremo a vedere le sue interpretazioni come esempio di dedizione artistica? Solo il tempo ce lo dirà, ma una cosa è certa: il suo contributo al mondo dello spettacolo rimarrà indelebile nei nostri cuori.