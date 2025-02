Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 8 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 8 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’influenza di Venere nel vostro segno è fondamentale per coloro che esercitano la loro creatività o hanno un impiego basato sul contatto con il pubblico. Ma il suo impatto è particolarmente significativo per coloro che sono alla ricerca dell’amore. Tuttavia, c’è una leggera ansia riguardante un membro della famiglia o una persona distante.

Oroscopo del Toro

Thor, in astrologia, sei un segno zodiacale di terra, che indica uno spiccato pragmatismo. Non ha senso ripercorrere gli stessi sentieri, né rimuginare sul passato; ogni evento ha un suo corso, ogni azione ha le sue conseguenze. Nel campo affettivo, sebbene tu non sia immune al fascino del romanticismo, ora risulta fondamentale che le tue emozioni vengano consolidate attraverso comportamenti tangibili.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, la mattinata promette di essere intrigante con la presenza della Luna nel loro segno. Già da ora si avverte l’influenza positiva di Giove e Venere. Si delineano così le condizioni ideali per lanciarsi in nuove esperienze e favorire le connessioni interpersonali. Non vi sarà complicato abbandonarvi a questa giornata.

Oroscopo del Cancro

Cancro, la presenza della Luna risulta favorevole, però occhio poiché febbraio e marzo si presenteranno come periodi di riflessione per quanto riguarda la sfera amorosa: chi nutre dubbi su un legame, avrà la tendenza a esprimerli.

Oroscopo del Leone

Il Leone può gioire dei successi ottenuti, tuttavia, osservando le constellationi delle prossime settimane, posso prevedere che avrai ancora di più di cui vantarti. In ambito sentimentale, Venere ti sostiene rendendo l’affetto ardente. Ma non dimenticare, non stai gareggiando con nessuno!

Oroscopo della Vergine

Caro Vergine, l’avvio di quest’anno è stato un po’ teso, non è vero? Gennaio non ci ha portato le risposte che speravamo. Tuttavia, come sa bene il nostro segno, superare le difficoltà è nel nostro DNA. La ripresa è già avviata e potrebbe sembrare eccitante. La giornata odierna ne è prova vivente, poiché è ricca di…

Oroscopo della Bilancia

Nell’arco di febbraio e marzo, Bilancia, si delineerà un focus marcato sul piano lavorativo, senza sottovalutare il valore dell’amore, ovviamente. Ma sembrerebbe che le questioni di cuore debbano temporaneamente cedere il posto ad altre urgenze. In questa fase, l’universo ti invita ad esercitare maggiore pazienza nei tuoi rapporti, in primo luogo con chi…

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, questo weekend è davvero promettente grazie alla Luna che ti è favorevole e Marte che ti guarda con un occhio di riguardo. Insomma, nulla ti può ostacolare e la tua serata si preannuncia ricca di emozioni intense insieme alla persona che hai accanto.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il sabato si preannuncia con alcune tensioni, specialmente riguardanti gli affari irrisolti in ambito lavorativo, contratti non ancora finalizzati. Tuttavia, rivolgendo lo sguardo verso il firmamento sentimentale, eccoti in pole position.

Oroscopo del Capricorno

Per il Capricorno, il fine settimana potrebbe presentare qualche tensione, specialmente quando si ha a che fare con individui che non rispettano i tuoi consigli. Nel caso in cui ti senta come se fossi costretto a ripetere continuamente le stesse cose a chi non ti presta attenzione, la virtù della pazienza risulterà necessaria.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è il momento di dare la caccia all’amore, potrebbe essere più vicino di quanto pensi, soprattutto ora che Venere è così favorevole. I più giovani potrebbero iniziare a considerare seriamente il matrimonio. Detto questo, da ora fino alla fine dell’anno non solo l’aspirazione all’amore diventerà più forte, ma sarà anche più naturale stabilizzare una convivenza con il partner. Se c’è la disponibilità economica, potrebbe essere il momento giusto per concedersi un piccolo lusso.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, Marte è con voi, incitandovi a rincorrere i vostri desideri, ad avere successo e, più che mai, a ravvivare la vostra sensualità in questo momento unico della vostra esistenza. Solo con i segni del Cancro e della Bilancia avrete degli ostacoli da affrontare. Consentitemi di sottolineare che a partire dal giorno di San Valentino, Mercurio visiterà il vostro segno, portando una ventata di novità per tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Questo passo favorevole vi permetterà di pianificare con più chiarezza il vostro percorso e di raccogliere adesioni per le vostre future avventure.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.