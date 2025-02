Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 7 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 7 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Come previsione astrale per l’Ariete, il fulcro della settimana potrebbe rivelarsi particolarmente impegnativo. Tuttavia, Giove vi fornirà l’opportunità di sperimentare nuovi sfide, almeno fino alla prossima primavera. C’è una crescente importanza nel campo delle relazioni affettive. Questo è sempre un periodo vitale, perché potreste essere desiderosi di avere un figlio, pensare al matrimonio o alla convivenza, a seconda della vostra età e delle circostanze correnti.

Oroscopo del Toro

Toro, sei sotto la potente influenza di Urano, il pianeta della rivoluzione e della follia, che sta attualmente transitando nel tuo segno. Quindi non stupirti se senti un forte desiderio di cambiamento, perché è questo lo stato degli astri. A partire dal 14, il tuo mondo professionale potrebbe riservarti delle sorprese con nuove opportunità lavorative e soluzioni alle tue eventuali problematiche in vista.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, l’aspirazione ad un equilibrio emozionale è fondamentale. In effetti, l’influenza positiva del pianeta Venere, con la sua recente posizione, può aiutare a mitigare le incertezze emerse a gennaio. Inoltre, il fine settimana è destinato a portare esperienze avvincenti.

Oroscopo del Cancro

Cancro, nel tuo ambito lavorativo sei sulla strada del successo. È imminente l’arrivo di un momento chiave in cui dovrai prendere delle decisioni cruciali. Potresti spingere qualcuno a darti delle risposte o stai pensando di lanciarti in un progetto inedito. Per quanto riguarda le questioni affettive, sii cauto. Un’affermazione fuori luogo potrebbe generare dei problemi.

Oroscopo del Leone

Il Leone si trova in un periodo di intensa attività e reattività, predilige le sfide, ma dal lato economico è richiesta un po’ di pazienza. Secondo le previsioni astrali, Mercurio si trova in opposizione, quindi, presumo che molti nati sotto il segno del Leone, soprattutto coloro che hanno superato i famosi ‘anta’, capiranno l’importanza dell’amore, dopo aver investito molto nel loro percorso lavorativo. La propizia posizione di Venere supporta i sentimenti, quindi potrebbe essere un momento favorevole.

Oroscopo della Vergine

Vediamo, Vergine, le vicende intraprese a gennaio sembrano procedere in modo favorevole. Tuttavia, potrebbe esserci stata un’incertezza riguardante una certa relazione o la necessità di confrontarsi con una difficoltà. Se è stato preoccupato per una persona che è stata in cattiva salute, sappia che si profila un importante traguardo: l’arrivo di un’inedita serenità.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, mi rivolgo a te, Bilancia. Le energie astrali di Giove e Mercurio sembrano favorevoli; essi ti supporteranno e ti rilanceranno professionalmente, soprattutto se hai affrontato una fase lavorativa complicata. Febbraio si preannuncia come un periodo promettente per stabilire nuove relazioni e per vivere momenti di affetto sincero. Tuttavia, non tutto è risolto, è presente un’aura di incertezza. Ti esorto a mostrarti paziente e tollerante, cercando di non ripensare alle esperienze negative del passato.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sostenere un atteggiamento positivo ed entusiasta è fondamentale. Esiste un adagio popolare che dice: “un buon inizio è già mezza battaglia vinta”. Quindi, troverai molto vantaggioso avviare un pensiero proattivo verso il tuo futuro. I progetti professionali inizieranno a prendere forma verso la fine della primavera.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, stiamo assistendo ad un risveglio delle tue passioni in tutte le sfere della tua esistenza. Questo è un periodo significativo, l’ideale per ravvivare una certa emozione e incrociare percorsi piacevoli. Mercurio ti invita a potenziare la tua vena creativa, il lavoro vede rivoluzioni da rilevare, laddove finora Giove in contrapposizione ha fatto da freno ai tuoi progressi sperati.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sembra che l’aria sia carica di tensioni in questo periodo, con crescenti momenti di inquietudine. Ti consiglio di agire con cautela, non solo in campo amoroso, ma anche nelle interazioni con gli altri, sia nella vita personale che lavorativa. Potrebbe sembrare che tu sia immerso in un’atmosfera di incompetenza – questo richiede un focus particolare sui dettagli.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, l’estroverso Giove in arrivo, promette un’ondata di vibrazioni positive, segnalando un firmamento che offrirà ampie possibilità, incluso a coloro che aspirano a edificare un solido fondamento affettivo di coppia. Le interazioni relazionali sono agevolate.

Oroscopo dei Pesci

Se ricordi bene, Pesci, alla fine dell’anno passato stavi cercando un varco per liberarti da alcune complessità. A questo punto, sembra che l’orizzonte si stia schiarendo, favorevole anche per quanto riguarda i legami affettivi. Quindi, dovresti provare a goderti la giornata senza grandi pensieri. Aggiungo al volo che il fine settimana ti riserverà emozioni veramente uniche, quindi sarebbe opportuno pianificarlo in anticipo insieme alla tua dolce metà o in compagnia di amici spassosi. Hai proprio bisogno di un po’ di relax e divertimento.

