Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 2 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 2 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’attualità astrale ti promette sensazioni ed emozioni uniche. Tuttavia, ci può essere il rischio di innamorarsi della persona non adatta. Questa è una complicazione, l’Ariete tende a nuotare controcorrente. Quindi, il mio suggerimento è di sfruttare il prossimo transito di Venere per ponderare attentamente le tue opportunità affettive e professionali. Evita di combattere inutili battaglie e cerca di identificare solo l’opportunità più vantaggiosa per te.

Oroscopo del Toro

Toro, Mercurio in opposizione indica l’esigenza di rivalutare alcune dinamiche riguardanti appuntamenti, bilanci e specialmente accordi. Pertanto, entro il mese di febbraio, chiunque sia parte di un’impresa o membro di un team avrà la necessità di mettere in chiaro certi aspetti. Il decadimento sarà ammortizzato, questo è fondamentale, ma ne saremo consapevoli solo dopo il 14 febbraio.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, Venere si mostra favorevole entrando in una fase attiva nel giro di poche ore. Stiamo perciò entrando in quel periodo di recupero di cui avevo già fatto menzione, che sarà ulteriormente accentuato a partire dalla seconda metà di Maggio. Dunque chi ha progetti in lavorazione potrebbe non vedere subito i frutti del suo lavoro, ma usufruirà di importanti sviluppi nelle imminenti settimane. Ricordate, l’amore richiede più notti.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, siete nel cuore di un periodo di riflessione e incertezza, come sanno tutti, si infatti, i mesi che vanno da febbraio ad aprile possono rappresentare una prova anche per le relazioni più salde. È evidente che chi si trova ad affrontare un impegno considerevole o a sostenere un costo ingente, può sentirsi un po’ schiacciato dal peso delle responsabilità. Per coloro che al momento non hanno un partner, la ricerca non è indirizzata verso un amore eterno, ma piuttosto ad un bisogno di sentire un po’ di sicurezza e protezione.

Oroscopo del Leone

Questo fine settimana per il segno del Leone inizia sotto l’effetto di una luna propizia. A seguire, dal giorno 4, ci sarà l’influenza positiva di Venere così da predire non solo successi nell’ambito lavorativo, ma anche un fascino personale rafforzato che moltiplicherà le opportunità in campo sentimentale.

Oroscopo della Vergine

Vergine, rallegriamoci! L’aspetto negativo di Venere perderà la sua presa nel corso delle prossime ore. Perciò, per chi ha affrontato una fase di crisi negli ultimi tempi, arriva il momento di recuperare. Mi aspetto, e sinceramente lo spero, che molte persone scelgano di affrontare determinate situazioni seguendo più l’istinto che la pura razionalità. Perché ci innamoriamo? Perché ci lasciamo? Non esistono risposte coerenti a queste domande. Sono le emozioni che predominano…

Oroscopo della Bilancia

Ecco a voi, il segno della Bilancia, simbolo dell’armonia e del matrimonio. Nel corso dello scorso anno, però, abbiamo notato alcuni aspetti di questa unione vacillare, accompagnati da un decremento fisico. Perciò, la priorità adesso è ritrovare la tranquillità interiore. Come si può fare? Concentrati sul tuo cammino professionale, sugli obiettivi accademici, o sulla riconquista del tuo posto nella vita sociale. Non dimentichiamo le difficoltà che hanno segnato il percorso amoroso nel passato. Tuttavia, percepisco ancora qualche incertezza in questo aspetto.

Oroscopo dello Scorpione

Amico Scorpione, non posso certamente omettere il fatto che c’è un’energia smisurata al tuo interno. Marte ti sostiene in maniera positiva e c’è un’indomita volonta di riaccendere i motori, magari successivamente alla conclusione di un progetto o un impegno. Se stai avvertendo l’irresistibile bisogno di cambiamento e non tolleri più la situazione attuale, hai probabilmente già messo a punto una strategia di sortita. Verrai sorpreso da quanto la seconda metà dell’anno porterà significative novità nella tua vita.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, abbiamo raggiunto un momento decisivo: dal 4, anche Venere riprende il suo corso positivo enfatizzando l’importanza dei sentimenti, della famiglia e dei figli. Benché siano presenti brillanti spunti lavorativi, questi passano temporaneamente in secondo piano. In effetti, Giove in opposizione ha circoscritto la vostra arena d’azione.

Oroscopo del Capricorno

La luna di oggi in Capricorno suggerisce una certa cautela in ambito amore. È il momento di esercitare molta pazienza. Immagino che chi ha sofferto in passato per una relazione problematica non si affretterà a entrare in una nuova coppia, mentre le unioni durature richiedono attenzione e cura.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario, in questo periodo, è pervaso da un’aria di creatività sconfinata, cosa che si spiega con la presenza di Mercurio nel proprio segno. Le idee ed i sentimenti Acquario sono al centro del palcoscenico, con un forte desiderio di trasformare sogni in realtà.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, avete dinanzi a voi giornate all’insegna dell’ottimismo e della stimolazione. Vi segnalo che lo splendore della Luna vi sorreggerà mercoledì e giovedì. È però essenziale fare attenzione al benessere del vostro corpo e non affaticarvi eccessivamente. E fate attenzione, potrebbero arrivare delle chiamate inaspettate!

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.