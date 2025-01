La venticinquesima puntata del Grande Fratello è stata solo l’ultima scossa che ha portato grandi novità nella casa più spiata d’Italia. Il pubblico attendeva con ansia il momento del verdetto del ripescaggio, che ha consentito ad alcuni degli ex concorrenti di rientrare ufficialmente in gioco.

Dopo una prima scrematura, soltanto quattro dei “fuoriusciti” hanno potuto varcare la porta rossa, lasciando il tugurio per ricominciare la loro avventura nel reality show. I nuovi ingressi hanno inevitabilmente movimentato le dinamiche, anche dal punto di vista sentimentale. Ilaria Galassi sembra averne particolarmente risentito: ha rivelato di avere una cotta per uno dei coinquilini.

L’ingresso dei gieffini smuove Ilaria Galassi: colpita dal coinquilino

La convivenza nella casa porta spesso gli inquilini del Grande Fratello a legare anche dal punto di vista sentimentale, notando delle particolari affinità. Per i concorrenti in questi giorni si è verificata la possibilità di tornare a vivere a contatto anche con chi aveva già abbandonato il gioco.

I ripescati Iago Garcia, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Jessica Morlacchi hanno ripreso così il loro posto nella casa. Questo ha dato modo ad Ilaria Galassi di notare una propensione speciale nei confronti dell’attore de Il Segreto, che l’ha portata a confidarsi con l’amica Pamela Petrarolo.

“In un’altra situazione mia, senza figli e senza compagno, sai che io un pensierino ce l’avrei fatto?“, ha dichiarato l’ex Non è la Rai in giardino. Decisamente inaspettata è stata la reazione di Pamela, che si è rivolta con toni molto duri verso la compagna d’avventura.

Pamela Petrarolo, reazione durissima alla confessione di Ilaria

Che in molte subiscano il fascino spagnolo di Iago Garcia è innegabile. La confessione sul debole di Ilaria Galassi però, ha fortemente turbato l’amica Pamela Petrarolo. Le parole dette dalla donna, che ha chiaramente evidenziato che avrebbe provato interesse solo nel caso in cui non fosse stata già impegnata, hanno indignato la ballerina.

“Hai un compagno a casa Ilaria, come fai a dire una cosa del genere? Io non ho parole! Questa cosa è grave“, l’ha rimproverata la Petrarolo senza mezzi termini. Pamela ha avvertito l’amica spiegandole che quanto detto uscirà sicuramente fuori nel corso della prossima puntata e ha sostenuto il suo pensiero.

“Io se stessi a casa e mio marito dicesse una cosa del genere, a me roderebbe. Ila non farmi inc****re per favore!“, ha proseguito. Secondo la Petrarolo la frase di Ilaria le potrebbe mettere “un’etichetta”, destando l’attenzione in futuro ogni qualvolta che si troverà vicina a Iago Garcia.

“Stai zitta, non peggiorare!”, ha incalzato ancora la showgirl, che ha invitato così la Galassi a non approfondire oltre l’argomento. Quel che è certo è che Ilaria non è l’unica a risentire dello charme dello spagnolo e dovrà contendersi le sue attenzioni con Stefania Orlando.