Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 26 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 26 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Nell’Ariete, la posizione benefica della Luna al risveglio è un fattore da non sottovalutare. E non dimentichiamoci che a partire dal 4 febbraio, Venere si fa portatrice di un’iniezione supplementare di ottimismo nel tuo esistere, dando spazio ai sentimenti affettivi e riducendo gli ostacoli. Sarà anche più semplice affrontare e risolvere le questioni legali o finanziarie capitate sulla tua strada.

Oroscopo del Toro

Toro, il tuo oroscopo è pieno di energia. Hai l’occasione di ottenere una grande realizzazione, di liberarti di un peso, specialmente nei confronti di coloro che negli ultimi mesi credono che tu stessi perdendo o, per cosi’ dire, che ti avessero messo all’angolo. Stai entrando in una fase di grande fertilità e potrai fare scelte lavorative cruciali nel mese di Febbraio.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, come avresti potuto notare, i passati tre giorni potrebbero essere stati caratterizzati da un clima di confusione, chiaramente potrebbe essere stata l’opera di una Luna avversa che ha generato nervosismo. Sappiamo che la monotonia non rientra nelle tue corde, tuttavia, come si usa dire, a fine mese è importante garantirsi il necessario reddito. Ti invito a fare particolare attenzione alle tensioni sentimentali.

Oroscopo del Cancro

Amici del Cancro, in passato avete avuto diverse differenze, con Mercurio che persisteva in una posizione di opposizione, rendendo arduo il raggiungimento dell’equilibrio. Ora però, con la concentrazione in Leone, potrebbero riemergere brillanti intuizioni. Fate attenzione ai rapporti affettivi, necessitano di un rinnovato impulso energetico.

Oroscopo del Leone

Leone, se desideri prevalere in una sfida, queste sono le condizioni astrali perfette. Dopo il 4 febbraio, noterai un senso di rinnovato benessere. Credo che uno dei recenti ostacoli che hai dovuto affrontare sia stato legato alla tua condizione fisica. È una giornata che potrebbe essere particolarmente stimolante al mattino, ma ti suggerisco di evitare di impegnarti in attività monotone questa sera.

Oroscopo della Vergine

Nell’oroscopo Vergine, un recupero graduale è in corso. In effetti, l’area lavorativa non è precisamente in crisi, ma è indubbiamente in fase di riconsiderazione. Attendere soluzioni cruciali nei giorni o nelle settimane a venire non sarebbe practical – capirete molto meglio la direzione da seguire entro Marzo. Ricordate, negli ultimi tre giorni, lo stress è cresciuto – importante non proiettarlo in futuro.

Oroscopo della Bilancia

Nella giornata di domenica, l’astro della Bilancia richiede un’intensa dose di relax. Non si può negare che siano emerse alcune incertezze, ma il recupero di energia fisica è fondamentale. La sera potreste sentire qualche pensiero di troppo. Gli affetti che hanno subito difficoltà nel passato necessitano di particolare attenzione e protezione.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sei in uno stadio prolifico di idee e progetti, grazie anche a Marte che ti sostiene con la sua energia. Inoltre, Mercurio, che sta per riprendere la sua attività, sarà un altro asso nella tua manica. Fai uno sforzo, risveglia la tua determinazione e supera quella leggera pigrizia che a volte ti prende. L’amore presto rivendicherà nuovamente il suo ruolo da protagonista nella tua vita, Scorpione.

Oroscopo del Sagittario

Il firmamento è particolarmente favorevole per il Sagittario in questo periodo, sarebbe un vero dispiacere non cogliere l’occasione. Il mese di febbraio sarà infatti caratterizzato da molteplici pianeti favorevoli. Sebbene siate già impegnati in un’attività, percepite la voglia di dedicarvi a qualcosa di diverso. La vostra mente è sempre in movimento e ha già concepito un piano da mettere in atto nei mesi a venire.

Oroscopo del Capricorno

Cari Capricorno, stasera la luna, con il suo fascino misterioso, fa la sua apparizione nel vostro segno zodiacale, regalando un aiuto indicibile grazie all’aspro pallido durante ogni confronto verbale. Tuttavia, fate molta cautela nelle relazioni familiari, specialmente quando si tratta di interagire tra genitori e figli, così come con altri membri della famiglia.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, le connessioni stabilite nelle recenti settimane sembrano procedere positivamente. Potrebbero scaturire idee brillanti e progetti promettenti. Inoltre, la presenza di Giove offre un’aura di fertilità. Questa fase ti offre l’opportunità di avanzare rispetto a quello che è stato.

Oroscopo dei Pesci

Notavo ieri Pesci, sei apparso molto spossato, e anche il giorno precedente hai avuto delle questioni che ti hanno dato preoccupazioni. Comunque, dal pomeriggio le cose migliorano notevolmente, soprattutto in relazione ai nativi Capricorno e Scorpione. Con Vergine e Gemelli l’intensità del rapporto è notevole, ma fai attenzione a eventuali reclami che potrebbero emergere.

