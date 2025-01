Questa sera, giovedì 23 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. In tale occasione scopriremo, finalmente, chi tra i concorrenti ripescati potrà ufficialmente rientrare nella casa come concorrente. C’è da dire che questa notizia ha scatenato non poche polemiche sul web, quindi è probabile che stasera venga affrontata la questione. Inoltre, ci saranno anche altre sorprese e colpi di scena.

Spoiler GF: esito ripescaggio e polemiche sul web

Le anticipazioni della puntata di stasera del Grande Fratello rivelano che Alfonso Signorini comunicherà ai concorrenti l’esito del televoto volto a decidere chi tra Federica Petagna, Iago Garcia, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Eva Grimaldi e Michael Castorino potrà rientrare nella casa. Questa scelta della produzione ha indignato non poco il pubblico da casa, che si è sentito preso in giro in quanto in questo modo si sarebbero violati i diritti dei telespettatori votanti. Questa sera, dunque, vedremo se Alfonso Signorini toccherà l’argomento.

Brutto colpo per Helena al GF e sorpresa per Javier

Tra i vari argomenti degni di nota, però, ci sarà anche un momento molto particolare per Helena Prestes, la quale si troverà a fare i conti con l’avvicinamento che c’è stato tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma, come reagirà la protagonista?

Nel corso della puntata del 23 gennaio del GF, inoltre, ci sarà una sorpresa per Javier Martinez. Quest’ultimo riceverà una visita da parte di una sua cara amica, ovvero, Gessica Notaro. I due non si vedono da quando è cominciata l’esperienza del ragazzo all’interno della casa, quindi, sicuramente questa sorpresa gli farà molto piacere. Per questo e molto altro non resta che attendere la puntata di stasera del GF.