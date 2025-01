Il fine settimana all’interno della casa del Grande Fratello è stato animato da una coppia che, a quanto pare, sembra in procinto di lasciarsi travolgere dalla passione. I protagonisti di questa vicenda sono Maxime Mbanda e Amanda Lecciso. Tra i due sembra esserci un interesse piuttosto forte, che nelle ultime ore è divampato. L’uomo, infatti, ha fatto una sorpresa alla coinquilina lasciandola senza parole. Tuttavia, sul web c’è chi non crede alla veridicità delle sue intenzioni.

Maxime si dichiara ad Amanda al GF

All’interno della casa del Grande Fratello sta per nascere una nuova coppia? Probabilmente. Sono settimane che Maxime dimostra di avere un certo interesse per Amanda. In queste ore, però, l’uomo ha svelato apertamente i suoi sentimenti, lasciando Amanda di stucco. Il giovane, dopo essersi vestito di tutto punto, ha chiamato la coinquilina in disparte. In tale occasione, poi, le ha fatto un discorso molto toccante.

In particolar modo, Maxime si è dichiarato ad Amanda dicendo di essere molto preso da lei. Il suo interesse va così oltre al punto da desiderare di approfondire la conoscenza della donna anche al di fuori della casa del GF. Allo stesso tempo, però, il protagonista ha anche ammesso di non voler mettere alcun tipo di pressione alla donna, sta di fatto che ha intenzione di lasciare che le cose vadano da sé.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La reazione di Amanda e i dubbi del web

Dinanzi queste confessioni, Amanda è rimasta particolarmente colpita. La donna ha replicato ammettendo di nutrire anche lei un interesse per il coinquilino. Tutto quello che fa nei suoi confronti è assolutamente vero e sincero e non c’è alcuna forzatura nei suoi comportamenti. Amanda, poi, ha fatto anche una confessione importane, ovvero, ha detto che soffrirebbe molto se Maxime uscisse dalla casa prima di lei. Proprio per tale ragione, la concorrente ha fatto un appello al pubblico, ovvero, ha invitato i telespettatori a non far uscire Maxime.

Il confronto tra i due protagonisti, però, non è piaciuto molto al pubblico da casa. In tanti hanno iniziato a nutrire il sospetto che, in realtà, i due stessero semplicemente recitando una parte allo scopo di creare una relazione fasulla in grado di tenere alto il libello di attenzione delle persone, in modo da restare in casa il più a lungo possibile. Per il momento, però, non si sa se le cose stiano effettivamente in questo modo, non resta che attendere per scoprirlo.