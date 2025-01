In questi giorni Alfonso D’Apice sta ricevendo degli insulti gratuiti inerenti il suo aspetto fisico da parte di un concorrente della casa del Grande Fratello, ovvero, Tommaso Franchi. In particolar modo, l’idraulico ha etichettato con termini decisamente poco carini il suo compagno d’avventura. Ebbene, le parole da lui adoperate non sono state affatto gradite dalla signora Maria, la madre di Alfonso che, infatti, non ha esitato a sbottare sui social.

Le offese di Tommaso Franchi contro Alfonso D’Apice al GF

Le tensioni all’interno della casa del GF sono alle stelle. In queste ore, però, a generare particolare sgomento sono state alcune parole pronunciate da Tommaso contro Alfonso. Franchi, parlando con alcuni coinquilini, non ha mai chiamato per nome il compagno d’avventura, piuttosto ha sempre optato per nomignoli e soprannomi decisamente poco carini.

Proprio di recente, mentre conversava con Mariavittoria Minghetti, il giovane, parlando di Alfonso, l’ha definito come quello che porta il “parrucchino”, oppure lo “spelacchiato”. In precedenti occasioni, poi, lo ha anche definito “nano”, “stempiato” e altri termini del genere.

L’intervento della mamma di Alfonso contro Tommaso

Ebbene, alla luce di tutto questo, la mamma di Alfonso ha sentito il bisogno di intervenire mediante i social per fare alcune precisazioni. La donna ha esordito innanzitutto dicendo di non riuscire a capacitarsi di tutta questa cattiveria da parte di Tommaso nei riguardi di suo figlio. Successivamente, poi, ha posto l’accento su di un concetto generale che fa capo al fatto che Franchi abbia offeso una categoria di persone e non soltanto Alfonso.

Ironizzare sull’aspetto fisico di una persona, che in questo caso potrebbe avere pochi capelli o essere di bassa statura, è apparso un comportamento decisamente inopportuno e lesivo nei riguardi di persone che, purtroppo, soffrono di problemi di calvizie o altro. Proprio per tale ragione, la signora ha fatto appello al Grande Fratello, nella speranza che faccia qualcosa di concreto per evitare che episodi simili possano ripetersi.

La mamma di Alfonso, poi, ha chiarito che suo figlio non porti affatto alcun parrucchino, tuttavia, ha anche specificato che, nel caso in cui fosse stato così, non si sarebbe dovuto certamente vergognare e, soprattutto, non avrebbe dovuto dare conto a nessuno. Cosa succederà, dunque, nella puntata di questa sera? L’argomento sarà menzionato? Vedremo.