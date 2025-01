Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 16 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 16 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il firmamento continua a dispensarti benedizioni, ma da febbraio ci sarebbe molto di più. Pensa all’amore, pensa a un sogno o a un’aspirazione che desideri concretizzare. L’età e le circostanze possono influire, tuttavia non dovresti mai smettere di desiderare.

Oroscopo del Toro

Amico Toro, in questo periodo è necessario affrontare un problema leggero. È noto che, in particolare per problematiche di natura lavorativa, economica o in situazioni societarie di rilievo, l’azione va intrapresa entro metà febbraio. L’amore riceve un cenno positivo dagli astri, ma fai attenzione! A partire da febbraio, tutte le relazioni che risultano inutili o pesanti richiederanno una necessaria riflessione e potenziale revisione.

Oroscopo dei Gemelli

Amore per i Gemelli: bisogna mantenere la calma e la lucidità per un altro po’ di tempo. Se c’è una relazione che non soddisfa pienamente o si sta vivendo una crisi, da Gemelli aspetteresti fino al 4 febbraio per prendere una decisione. Infatti, superata la prima settimana di febbraio, le circostanze diventeranno più gestibili. Importante sottolineare che da quel momento in poi potrebbe emergere una nuova prospettiva sui vari aspetti della vita.

Oroscopo del Cancro

Il segno del Cancro potrà vivere una rinascita sentimentale grazie a un favorevole transito di Venere. Questo transito pianetario parla di affetti rinvigoriti, dolci effusioni e intense emozioni. Anche chi vive in solitudine potrà sperimentare un qualcosa di più profondo e intenso.Recentemente, nel campo lavorativo, potrebbero esserci state delle frizioni o disaccordi. Potrebbe trattarsi anche di persone che, per un motivo o per un altro, hanno dovuto, per così dire, fare un passo indietro. Si segnalano inoltre possibili cambiamenti nelle amicizie.

Oroscopo del Leone

Leone, le stelle sono ancora dalla tua parte. Questo mese richiede una certa concretezza, ma febbraio porterà in te sensazioni grandiose e positive, soprattutto sul fronte amoroso. Sentiti libero di dare priorità a quelle storie che ti coinvolgono più vicino, anche se per ora sembrano solo amicizie intriganti. È il momento di portarle avanti e risolvere le questioni rimaste in sospeso da tempo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, potrebbe essere appropriato affermare che ognuno è artefice del proprio destino. Infatti, se attualmente ti trovi in una situazione particolare o tensa, potrebbe essere dovuto al fatto che hai alimentato alcune controversie o ti sei avventurato in circostanze un po’ insolite. Tuttavia, non dimenticare che i progetti che partono dal nulla sono sempre sfidanti e stimolanti. Fai attenzione per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, suggerisco alla Bilancia di insistere nelle richieste di chiarezza. Un allineamento problematico di Mercurio indica la necessità di affrontare e risolvere alcuni dubbi, potenzialmente anche su questioni di salute. Ritrovare la serenità deve essere la tua priorità. Le delusioni amorose passate non dovrebbero più turbarti: è tempo di voltare pagina.

Oroscopo dello Scorpione

Sublime quest’orizzonte per il segno dello Scorpione in materia di rapporti interpersonali. È importante eliminare comportamenti negativi e di diffidenza. Perché sottilineo così tanto ciò? Perché lo Scorpione, pur tentando di adottare uno sguardo ottimista, tende a cadere in momenti di malinconia superflua. La ripresa nel campo sentimentale è vicina.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, potrei dire: Per voi del Sagittario, ci saranno ben presto nuove avventure all’orizzonte. Attualmente, vi rivedrete concentrati sull’elaborazione di alcune idee, gettando le basi per una ripartenza a partire da maggio. Alcuni di voi stanno forse aspettando un via libera per lanciare un progetto, un’impresa ancora in fase embrionale che di sicuro si svilupperà nel corso del tempo. Per quanto riguarda l’amore, presto attenzione. Dal 4 febbraio, siete tra i segni zodiacali più ispirati e pieni di idee.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sfruttare l’ausilio dei pianeti benevoli è sicuramente possibile. Tuttavia, la tua innata perseveranza e fermezza sono altrettanto affidabili. È innegabile la tua forza e la tua determinazione. A proposito, sembra che vi sia una situazione da risolvere con un vecchio partner; sarebbe opportuno non ritardare ulteriormente il confronto chiarificatore.

Oroscopo dell’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario potranno comunicare liberamente e serenamente con il proprio partner amoroso, grazie alla loro innata franchezza. Ricordate, le stelle prevedono che le settimane a venire saranno molto proficue in tutte le aree della vostra esistenza. Inoltre, un soffio di leggerezza sta per invadere la vostra vita!

Oroscopo dei Pesci

Pesci, vi avevo segnalato un periodo di chiusura d’anno complicato, al contempo vi avevo anticipato un avvio del 2025 molto significativo. Ora, impegniamoci ad utilizzare a nostro favore questa Venere nel segno, che favorisce un consolidamento delle emozioni. È un momento di lavoro in corso, con interessanti aggiornamenti anche nel settore che riguarda il…

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.