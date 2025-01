Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 15 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 15 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sì, stai passando periodi intensi, ma sono anche fruttuosi. Il ciclo di Mercurio retrogrado sta per concludersi, quindi anche per quanto riguarda la sfera finanziaria vedrai delle risposte positive. Alcuni di voi stanno sforzando fino al 28, ma persistenza è la parola chiave in questo caso. In materia d’amore, aspettati un recupero a partire da febbraio.

Oroscopo del Toro

Toro, potresti trovarti a dover gestire un livello di stress e irrequietezza. Non necessariamente ciò dipende da te: se stai interagendo con individui che procrastinano prendere decisioni o che, nelle questioni sentimentali, agiscono in modo incerto, promettendo senza mantenere, sarà necessario per te fare presto un po’ di ordine.

Oroscopo dei Gemelli

Gemellini, l’esordio dell’anno potrebbe sembrare un po’ soporifero, ma non abbiate timore, avrete modo di recuperare. Un’impetuosa nostalgia di mettervi in gioco divampa in voi. Nel campo affettivo, il vago fantasma del passato potrebbe riaffacciarsi. Per coloro che hanno messo un punto finale ad una relazione, è il momento di riflettere e pianificare il corso da seguire nel futuro.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, Mercurio è in opposizione al vostro segno, ma solo fino al 28. Potrebbe essere necessario fare una revisione dei conti e c’è la possibilità di un qualche alterco, forse dovuto a un malinteso con qualcuno. Potreste persino aver avuto la sensazione di voler prendere le distanze da un gruppo, come se foste usciti da una situazione pesante. Ma può essere anche positivo, perché avete bisogno di avere attorno a voi persone solide e affidabili.

Oroscopo del Leone

Per il signo zodiacale del Leone, il dinamismo dei mesi a venire verrà canalizzato prevalentemente nell’ambito affettivo, poiché quest’area attirerà maggiormente la tua attenzione. Non c’è dubbio che la tua carriera e l’aspetto finanziario rivestano un ruolo fondamentale. Tuttavia, sembra che tu stia cercando, con particolare intensità, di circondarti di individui su cui poter contare. Questo desiderio potrebbe manifestarsi anche in una ricerca di nuovi partner di lavoro, collaboratori o entità di prestigio con cui intraprendere nuovi progetti.

Oroscopo della Vergine

Vedo un recupero lavorativo graduale per il segno della Vergine. Raggrupperemmo i Vergini in due categorie fondamentali: coloro che, pur avendo avuto in qualche modo di meno, possono ritrovare soddisfazione in ciò che fanno e coloro che hanno attraversato un periodo di stallo, possibilmente dovuto ad aver rischiato in eccesso quando Giove non era favorevole. Infatti, per ora, Giove non fornisce soluzioni immediate, ma sappiamo che i mesi a venire saranno portatori di significativi cambiamenti. Nel mentre, se l’agitazione prevale, è fondamentale preservare la sfera affettiva.

Oroscopo della Bilancia

Innanzitutto, Bilancia, devi focalizzarti sul miglioramento della tua condizione fisica. Dopodiché, inizierà un periodo incentrato sulla ricostituzione dei tuoi interessi professionali. Ravviso con sincerità che l’imminente arrivo di febbraio potrebbe portare delle entusiasmanti opportunità per le tue attività. Riguardo l’amore, persistono ancora alcune perplessità, accompagnate da un distacco da risolvere.

Oroscopo dello Scorpione

La raccomandazione per il segno zodiacale dello Scorpione è di distanziarsi dalle ansie. Certamente, il mese di febbraio richiederà un riordino della sfera finanziaria, tuttavia, Mercurio in questa fase apre le porte a nuove relazioni. L’amore ha la possibilità di riprendere la sua preminenza, regalando allo Scorpione un vantaggio aggiuntivo.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il periodo che sta per arrivare attizza la tua passione al massimo. E se pensi che questo sia il massimo, aspetta solo di arrivare a febbraio e poi a marzo! Sarà come avere il fuoco che scorre nelle tue vene. Ricorda, le tue stagioni migliori per nuovi incontri sono la primavera e l’estate. E per tutti i professionisti autónomi là fuori, le vostre abilità imprenditoriali saranno davvero al top.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, con la Luna non più in opposizione, riuscirai a comprendere con chiarezza le tue volizioni. Approfitta di Mercurio nel tuo segno fino al 28, le tue migliori intuizioni sapranno come guidarti.

Oroscopo dell’Acquario

Attenzione, Acquario: la luna opposta potrebbe alimentare qualche controversia. Non lasciarti intimidire da coloro che sembrano voler ostacolare il tuo percorso di sviluppo. Prosegui imperterrito, la tua autenticità sarà la chiave del tuo trionfo. Dopo il 28, aspettati delle ripercussioni positive sul fronte lavorativo.

Oroscopo dei Pesci

Rispetto a dicembre, Pesci, sembra che tu abbia finalmente liberato te stesso da un fardello, forse anche da certe figure scomode che seminavano discordia e alimentavano controversie. Venere fa la sua presenza nel tuo segno, reclamando amore. Chi può dirlo, potrebbe verificarsi una riconsiderazione. Gli ex continuano ad avere un ruolo significativo nella tua vita. Ti consiglierei di rifletterci su.

