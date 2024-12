A Uomini e Donne presto ci saranno dei colpi di scena inaspettati specie per quanto riguarda il trono di Michele Longobardi. Il ragazzo, infatti, sarà cacciato via dalla trasmissione dalla stessa Maria De Filippi, ma non solo. Ci saranno dei risvolti interessanti anche per una coppia appartenente al Trono Over. Ecco cosa succederà.

Michele cacciato via da Uomini e Donne: cosa è successo

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione effettuata ieri, mercoledì 18 dicembre, rivelano che Michele Longobardi ha abbandonato il trono a causa di alcune scoperte clamorose. Il tronista si è presentato in puntata vestito di tutto punto asserendo di voler fare la sua scelta. Maria De Filippi, però, lo ha subito frenato dicendogli che ci fossero delle segnalazioni sul suoi conto. Nello specifico, la redazione ha scoperto che il giovane si stesse frequentando con un’altra ragazza al di fuori della trasmissione.

A riprova di tutto questo sono emerse anche delle foto e dei video alquanto espliciti. Lui ha provato a smentire ed ha dichiarato di essere preso da Amal e di volerla scegliere. La giovane, ovviamente, gli ha detto di non voler avere niente a che fare con una persona come lui. In studio si è scatenato il caos. Soprattutto Gianni Sperti ha molto attaccato il tronista. Tutti, così, sono andati via, compreso Michele che, piangendo, ha rincorso Amal.

Liti, novità e una coppia verso l’uscita da UeD

Martina De Ioannon, invece, è uscita con Gianmarco, ma i due sono stati molto freddi. In studio, infatti, hanno avuto una discussione. La tronista ha deciso di ballare con Ciro ed ha esortato Gianmarco a darsi una mossa. Tina Cipollari, dal canto suo, ha avuto una discussione molto accesa con Gianluca Costantino, corteggiatore di Francesca Sorrentino.

Passando al Trono Over, invece, le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Diego Tavani e Claudia D’Agostino hanno avuto un confronto molto acceso. Lei gli aveva scritto una lettera, che poi ha strappato in quanto ha accusato il cavaliere di non aver apprezzato il suo gesto. I due hanno discusso molto a lungo a causa di alcune divergenze caratteriali. Successivamente, poi, lui ha chiesto alla donna di uscire dal programma, ma lo ha fatto in modo un po’ brusco, al punto che lei si è rifiutata. In seguito, però, tra di loro ci sono stati molti balli durante i quali sono apparsi più vicini. Novità per Fabio e Gemma Galgani. Lui ha ricevuto la visita di una nuova dama, mentre lei quella di due cavalieri.