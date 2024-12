Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 15 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 15 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, c’è un aumento di responsabilità e compiti che potrebbe portare a stanchezza e nervosismo. Sicuramente, è un momento significativo nella Tua vita. Tuttavia, l’eccessiva fretta o persino il calo delle tue resistenze mentali, che potrebbe farti reagire impulsivamente verso gli altri, o far prevalere l’emozione sulla logica, potrebbe portarti a essere malinteso. Quindi tieni la calma, Ariete.

Oroscopo del Toro

Da qualche tempo, Toro, sembra stia avvenendo una specie di reset, prevalentemente legato al tuo mondo affettivo. Ho il mio sguardo puntato sul firmamento del 2025 e ho redatto un’opera in proposito, ve ne discuterò volentieri anche in questa sede. Gennaio si annuncia come un periodo cruciale, pur se Dicembre potrebbe indurci a pensare che rimangano ancora alcune prove da affrontare.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, i tuoi disegni possono fare affidamento su Giove oggi, con luna in aspetto positivo. Ci sono cambianti all’orizzonte diretto verso il 2025, tutte di segno ottimista. È possibile iniziare a riflettere su nuovi obiettivi da raggiungere; d’altronde, è noto che si stabiliscono sempre buone intenzioni a fine anno. Il tuo potrebbe essere proprio quello di superare un periodo di difficoltà e fare progredire nuovi pensieri.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, attenti perché nei prossimi sei mesi si annuncia un cambio radicale nella vostra vita. Come già anticipato nelle mie previsioni annuali, la parte finale del 2025 sarà decisamente più proficua della prima, ma non per motivi casuali: sarà il frutto di decisioni concrete. Punto cardine, il periodo che va da gennaio a maggio: sarà cruciale per definire e impostare ognuno dei vostri progetti. Guai a dormire sugli allori da ora, è il momento di prepararsi e di mostrarsi pronti a cogliere le opportunità. Anche nel campo dei sentimenti, amanti del Cancro, ci sono ottime previsioni: aspettatevi novità positive.

Oroscopo del Leone

Leone, negli ultimi periodi sembra che tu abbia perso quella tua tipica capacità di gestire le situazioni con diplomazia. Questo potrebbe aver causato qualche litigio o tensione. Questo accade perché Marte, essendo nel tuo segno, ti dona una carica di irruenza notevole. Dal punto di vista pratico, nonostante tutto, l’astrologia è dalla tua parte. Potrebbe essere che stai semplicemente eliminando dalla tua vita coloro di cui non senti più il bisogno.

Oroscopo della Vergine

Vergine, si sta avvicinando un periodo in cui progressivamente riuscirai a fornire delle soluzioni concrete. È evidente che hai raggiunto un sano equilibrio. Gli scorsi mesi, in ambito lavorativo, hanno richiesto tempo di riflessione e reconsiderazioni. Ecco che il Natale è alle porte, e con esso un momento favorevole per te. Quindi, cerca di non angosciarti troppo: il 2025 sarà un anno che sarà portatore di nuove certezze crescenti.

Oroscopo della Bilancia

Amori Bilancia, se è vero che recentemente avete avuto qualche dissapore o distanza con il partner, è ora di voltar pagina e concentrarsi sul presente. D’ora in poi conviene guardare avanti, dato che la vostra attrattiva risulta oggi rinforzata grazie alla posizione favorevole sia dell’ 1 che di Venere. Il vostro fascino sarà al suo apice, come pure le possibilità di vivere momenti indimenticabili e fare nuovi incontri magnetici.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la domenica ti offre una preziosa opportunità per pianificare adeguatamente la settimana in arrivo. Anticipo già che avrai due giornate cruciali, lunedì e martedì. Rivolgi particolare attenzione alle questioni d’amore. Se si tratta di distanze psicologiche, è necessario lavorare per ridurle e comprendere meglio dove risiede la questione. Se le distanze sono invece fisiche, la problematica potrebbe presentarsi più complessa. Non dimentichiamo, infatti, che lo Scorpione è un segno caratterizzato da un forte slancio passionale.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ti consiglio di controllare le tue parole: conta fino a 10 prima di reagire. Non è raro che possano sorgere contrasti o tensioni durante i weekend, tuttavia, non preoccuparti: le difficoltà, per quanto significative, saranno risolte in brevissimo tempo. Nel settore affettivo, la tua forza sarà inesorabile; mentre nel lavoro, alcune situazioni potrebbero necessitare di attenzione, poiché ci sono elementi che non sono del tutto chiari.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il cielo si apre favorevole per te in questa giornata. Gli autolavoratori indipendenti potrebbero avvertire una leggera amarezza per gli appuntamenti mancati o ritardati, tuttavia, a partire dalla seconda metà di gennaio, i pianeti prevedono delle ottime notizie. E’ quindi importante tornare a ravvivare e ricercare l’amore che si è perduto.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, la presenza di Venere nel seu segno suggerisce che un singolo sguardo peculiare o un invito esclusivo potrebbero innescare l’attrazione. Ma bisogna fare attenzione, poiché Marte in opposizione può indicare un decremento della forza fisica.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, osserva con attenzione il potenziale turbamento che potrebbe derivare dalla luna avversa. Evita di giudicare in modo troppo frettoloso gli eventi che stanno per svolgersi. Ricorda, le emozioni romantiche riscopriranno la loro vitalità verso la conclusione dell’anno.

